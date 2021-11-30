"Обнови Дію, запишись на путч": у мережі жартують про анонсований Зеленським держпереворот

Заяви Зеленського не залишилися поза увагою користувачів мережі.

У неділю, 21 листопада, під час заходів до Дня гідності та свободи кілька сотень демонстрантів прийшли до будівлі Офісу президента, де поставили вимогу главі держави Володимиру Зеленському звільнити голову ОПУ Андрія Єрмака. На це вони дали час до першого грудня, а у разі відмови пообіцяли розпочати безстрокову акцію протесту.

Оскільки день Х наближається, а Єрмак залишається на посаді, то в мережі почали з’являтися тематичні меми та смішні картинки, пов’язані з цією подією.

Подія могла б і не набути помітного розголосу, якби олії у вогонь не підлив сам Зеленський, який заявив під час пресконференції 26 листопада, що в Україні готується державний переворот, який може статися вже з 1 грудня. При цьому він зазначив, що організатори втягують у це мільярдера Ріната Ахметова, хоча сам бізнесмен пізніше заявив, що ці слова не відповідають дійсності.

Але в мережі торкнулися і цієї теми.

Користувачі також не пропустили можливість приплести до цього і п’ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомлялося раніше, шуму напередодні також додала СБУ, яка повідомила, що справді веде розслідування провадження про підготовку групою громадян України та Росії дій, спрямованих на захоплення влади.

Примітно також, що на тлі цієї заяви з посади голови контррозвідки СБУ указом Зеленського було звільнено Олександра Руснака.