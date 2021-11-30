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"Обнови Дію, запишись на путч": в сети шутят об анонсированном Зеленским госперевороте

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Заявления Зеленского не остались без внимания пользователей сети.

В воскресенье, 21 ноября, во время мероприятий ко Дню достоинства и свободы, несколько сотен демонстрантов пришли к зданию Офиса президента, где поставили требование главе государства Владимиру Зеленскому уволить главу ОПУ Андрея Ермака. На это они дали время до первого декабря, а в случае отказа пообещали начать бессрочную акцию протеста.

Поскольку день Х близится, а Ермак остается на должности, то в сети начали появляться тематические мемы и забавные картинки, связанные с этим событием.

Событие могло бы и не получить заметной огласки, если бы масла в огонь не подлил сам Зеленский, заявивший во время пресс-конференции 26 ноября, что в Украине готовится государственный переворот, который может произойти уже с 1 декабря. При этом он указал, что организаторы втягивают в это миллиардера Рината Ахметова, хотя сам бизнесмен позже заявил, что эти слова не соответствуют действительности.

Но в сети затронули и эту тему.

Пользователи также не преминули возможностью приплести к этому и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось ранее, шума накануне также добавила СБУ, которая сообщила, что действительно ведет расследование производства о подготовке группой граждан Украины и России действий, направленных на захват власти.

Примечательно также, что на фоне этого заявления с должности главы контрразведки СБУ указом Зеленского был уволен Александр Руснак.

Теги:
#Ринат Ахметов #Юмор #Владимир Зеленский
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