Зеленский уволил главу контрразведки СБУ после заявлений о подготовке госпереворота

О причинах не сообщается.

В понедельник, 29 ноября, Служба безопасности Украины сообщила о том, что группа граждан Украины при поддержке России вела подготовку действий направленных на захват государственной власти. Совпадение или нет, но спустя несколько часов после обнародования этой информации, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы контрразведки СБУ.

Соответствующий документ был обнародован на сайте ОПУ.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", — говорится в указе, подписанном Зеленским 29 ноября.

О причинах увольнения не сообщается.

Указ Зеленского

Согласно данным из открытых источников, Руснак занимал эту должность с 11 сентября 2019 года, а до этого возглавлял управление департамента контрразведки по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Как сообщалось ранее, о том, что в Украине готовится государственный переворот заявил Зеленский во время пресс-марафона. Он сообщил, что его реализация могла состояться в первых числах декабря, а также о том, что организаторы пытаются втянуть в него миллиардера Рината Ахметова.