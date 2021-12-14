Укр

«Слуги народа» выясняют, как лишать мандатов мажоритарщиков, уходящих к Разумкову

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Народный депутат Дмитрий Разумков Новость обновлена 14 декабря 2021, 16:38
Народный депутат Дмитрий Разумков

Вопрос стал актуальным для фракции после ухода из ее рядов народного депутата Романа Сохи

В «Слуге народа» изучают юридические возможности лишения депутатских мандатов парламентариев, которые решили покинуть фракцию монобольшинства и вступить в МФО «Разумная политика» Дмитрия Разумкова. Соответсвующий документ оказался в распоряжении «Телеграфа».

Входящие в "СН" народные депутаты направили соответсвующее обращение в Центральную избирательную комиссию с просьбой разъяснить, могут ли они лишить мандата депутатов-мажоритарщиков, которые выходят из их фракции.

Как ранее уже писал «Телеграф», этот вопрос актуализировался после того, как депутат Роман Соха покинул фракцию «Слуга Народа» и вступил в МФО Разумкова. Тогда источник во фракции говорил, что правоохранительные органы проверяют деятельность нардепа на случай подкупа. По словам источника, так как нет четкой позиции по этому вопросу от Конституционного суда, то возникает «правовая неопределённость».

Все это делалось с целью лишить его мандата, чтобы предупредить другие возможные выходы депутатов из фракции

Однако ЦИК в своём ответе депутатам, который есть в распоряжении «Телеграфа», пояснил, что лишение мандатов таких депутатов будет противоречить закону. В частности, в ответе говорится, что лишить мандата можно только в случае, если депутат избирался по списку, а не по мажоритарному округу.

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#Верховная Рада #Слуга народа
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