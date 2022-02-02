Зять партнера Коломойского, перебежавший к Зеленскому от Порошенко: 5 интересных фактов об Александре Трухине

Теперь уже бывший "слуга народа" имеет довольно занятную биографию, в которой было и ДТП со смертельным исходом

В первый день февраля журналисты "Украинской правды" опубликовали видео с нагрудной камеры полицейских, из которого стало ясно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин пытался исчезнуть с места ДТП на Бориспольском шоссе, а также предлагал взятку патрульному. В ходе аварии 23 августа пострадали сразу 6 человек, к счастью, никто не погиб.

В "Слуге народа" отреагировали на появление видео оперативно и жестко – уже утром, 2 февраля, Трухин был исключен из партии.

"Телеграф" собрал топ-5 фактов из биографии теперь уже экс-"слуги народа", но пока еще депутата Трухина.

Зять партнера Коломойского, бывший

Родившийся в 1986 году в тогдашнем городе Днепродзержинск (ныне Каменское), Александр Трухин свое восхождение в будущую элиту страны начал с удачной женитьбы. Его супругой стала Ксения Мартынова, дочь одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов Днепра, партнера Игоря Коломойского, Алексея Мартынова.

С первой супругой Ксенией Мартыновой

Участвовал будущий нардеп конечно и в семейном бизнесе, будучи в 2014 году директором ООО "Водолыжного клуба "Сентоза", который принадлежит Алексею Мартынову и является предметом его хобби и гордости. Именно в качестве директора "Сентозы" Трухин впервые пытался пройти в политику.

Впоследствии будущий нардеп развелся и теперь у него другая жена – Лилия, и двое сыновей – Марк и Михаил.

ДТП – это у Трухиных семейное

Еще в бытность Трухина зятем Алексея Мартынова, его семья впервые засветилась в резонансной аварии.

Супруга Трухина в 2009 году подозревалась в ДТП повлекшем за собой смерть 62-летней женщины, но и спустя 3 года виновный в аварии не был найден.

Политическую карьеру начинал у Порошенко

Впервые попасть в политику Александр Трухин пытался в 2014 году, зарегистрировавшись кандидатом в народные депутаты по 148 мажоритарному округу Полтавщины, однако спустя 10 дней почему-то снял свою кандидатуру.

Более успешным для него стали местные выборы в 2015 году, на которых он победил и стал депутатом Полтавского областного совета от Блока Петра Порошенко "Солидарность".

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Впрочем, как писали местные СМИ, фракция БПП в Полтавском совете тогда была отнюдь не единодушной, в ее недрах существовали 7 групп влияния, в одну из которых, председателя Полтавского облсовета Александра Биленького, и входил Трухин.

К 2019 году Трухин уже вышел из состава БПП, во всяком случае в августе он уже был внефракционным депутатом.

Рекордсмен-прогульщик

В Полтавском областном совете Александр Трухин стал членом комиссии по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Правда очевидно депутат быстро разочаровался в этой работе, поскольку по итогам 2016 года не посетил ни одного заседания своей комиссии.

Полтавский агробарон "на шее" у родителей

Впрочем, в 2017 году Александр Трухин очевидно понял, зачем ходить на заседания земельной комиссии, поскольку именно с этого года его электронная декларация стала пополняться десятками земельных участков в селе Андреевка Полтавской области. Причем некоторые из этих участков исчисляются 10 и более гектарами, главным образом арендуемых самим нардепом.

При этом в декларации за 2016 год Трухин владел всего 7 объектами недвижимости.

При этом ездил политик на авто марки Volkswagen Touareg принадлежащем фермерскому хозяйству "Экобуд" Николая и Натальи Трухиных (родители нардепа). А в 2019 году родители подарили своему чаду целых 22 миллиона гривен.

Тем временем глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил в ВР заслушать отчет силовиков о делах, возбужденных против народных избранников, подчеркнув, что "закон один для всех".

Ожидается, что Трухина также исключат из бюджетного комитета Верховной Рады, который тот собирался возглавить.