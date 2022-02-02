"Слугам" запретили говорить о Трухине, а самого нардепа лишат "мечты"

Трухина исключат как из фракции "Слуга народа", так и из комитета Рады, говорят наши источники

В "Слуге народа" подозревают, что видео, снятое на месте аварии с народным депутатом Александром Трухиным, появилось с подачи экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Самого нардепа хотят исключить не только из партии и фракции, но и из бюджетного комитета, который тот, по информации издания, хотел возглавить.

О том, что сейчас обсуждают во фракции "Слуга народа" "Телеграфу" рассказало несколько собеседников не под запись.

"Такое видео не могло появиться без вмешательства Авакова. Все прекрасно понимают, что у него до сих пор работаю свои люди в МВД, и тем более, в патрульной полиции. Мы считаем, что и прошлые "сливы" — это его рук дело", — комментирует один из нардепов не под запись. Очевидно, речь о видеозаписях с уже экс-замглавы МВД Александром Гогилашвили и депутатом Николаем Галушко.

Уже известно, что ряды партии "Слуга народа" нардеп покинул по единоличному решению главы политической силы Елены Шуляк. По словам одного из парламентариев, исключить Трухина из фракции планируют уже в ближайшее время.

"Это (исключение из фракции — Ред.) произойдёт в день внеочередного заседания Верховной Рады",- говорит собеседник.

При этом депутат отметил, что ожидать внеочередного заседания в ближайшие дни не стоит.

"Сейчас сгонять депутатов на заседание фракции никто не будет: у нас до 50 заболевших ковидом депутатов", — сказал собеседник издания.

Также будут инициировать и его исключение из бюджетного комитета. "Потому что если он не член партии и фракции, то как он может быть заместителем главы комитета? Ведь членство в комитетах — это квота нашей фракции", — добавляет другой нардеп из "Слуги народа".

Стоит отметить, что Трухин давно хотел занять место главы бюджетного комитета, которое ныне занимает Юрий Аристов. При этом, по словам источников, между ними есть личный конфликт.

Сам Аристов в комментарии "Телеграфу" также отметил, что исключенный из фракции депутат не может находиться в Комитете, поскольку его туда включили по квоте "слуг". "Но пока исключения из фракции не состоялось", — говорит Аристов. — Работа в комитете не связана с другой деятельностью и личной жизнью каждого ее члена. Мы работаем в рамках бюджетного кодекса, а желающих повлиять на нашу работу, в том числе информационно и политически, всегда было предостаточно".

"Я сочувствую пострадавшим в этой аварии, самое главное, что обошлось без смертей. Относительно Александра — он еще молод, это его личная трагедия и весомый повод переосмыслить свою жизнь и поменять жизненные принципы", — добавил глава бюджетного комитета.

При этом, ряд депутатов сказали, что "не могут комментировать ситуацию так как в Офисе президента настойчиво просили не вмешиваться в эту тему".

Ранее в расследовании "Украинской правды" журналист Михаил Ткач показал видео с нагрудной камеры, где видно, что народный депутат хотел сбежать с места преступления и неоднократно предлагал полицейским взятку.

Собеседники "Телеграфа" в партии называют Трухина "финансистом", так как говорят, что именно он занимался выплатами доплат народным депутатам в конвертах.