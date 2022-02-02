"Слугам" заборонили говорити про Трухіна, а самого нардепа позбавлять "мрії"

Трухіна виключать як із фракції "Слуга народу", так і з комітету Ради, кажуть наші джерела.

У "Слузі народу" підозрюють, що відео, зняте на місці аварії із народним депутатом Олександром Трухіним, з’явилося з подачі ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Самого нардепа хочуть виключити не лише з партії та фракції, а й із бюджетного комітету, який той, за інформацією видання, хотів очолити.

Про те, що зараз обговорюють у фракції "Слуга народу", "Телеграфу" розповіло кілька співрозмовників не під запис.

"Таке відео не могло з’явитися без втручання Авакова. Усі чудово розуміють, що у нього досі працюю свої люди в МВС, і тим більше, у патрульній поліції. Ми вважаємо, що й минулі "зливи" — це його справа рук", — коментує один із нардепів не під запис. Очевидно, йдеться про відеозаписи з уже ексзаступником голови МВС Олександром Гогілашвілі та депутатом Миколою Галушко.

Вже відомо, що лави партії "Слуга народу" нардеп залишив за одноосібним рішенням голови політичної сили Олени Шуляк. За словами одного з парламентаріїв, виключити Трухіна із фракції планують уже найближчим часом.

"Це (виключення з фракції — Ред.) відбудеться у день позачергового засідання Верховної Ради", — говорить співрозмовник.

Також ініціюватимуть і його виключення з бюджетного комітету. "Бо якщо він не член партії та фракції, то як він може бути заступником голови комітету? Адже членство в комітетах — це квота нашої фракції", — додає інший нардеп із "Слуги народу".

Варто зазначити, що Трухін давно хотів посісти місце голови бюджетного комітету, яке нині займає Юрій Арістов. Водночас за словами джерел, між ними є особистий конфлікт.

Сам Арістов у коментарі "Телеграфу" також зазначив, що виключений із фракції депутат не може перебувати у Комітеті, оскільки його туди включили за квотою "слуг". "Але поки що виключення з фракції не відбулося", — каже Арістов. — Робота в комітеті не пов’язана з іншою діяльністю та особистим життям кожного її члена. Ми працюємо в рамках бюджетного кодексу, а охочих вплинути на нашу роботу, зокрема інформаційно та політично, завжди було достатньо".

"Я співчуваю постраждалим у цій аварії, найголовніше, що обійшлося без смертей. Щодо Олександра — він ще молодий, це його особиста трагедія та вагома нагода переосмислити своє життя та поміняти життєві принципи", — додав голова бюджетного комітету.

При цьому, низка депутатів сказали, що "не можуть коментувати ситуацію, оскільки в Офісі президента наполегливо просили не втручатися в цю тему".

Раніше у розслідуванні "Української правди" журналіст Михайло Ткач показав відео з нагрудної камери, де видно, що народний депутат хотів втекти з місця злочину та неодноразово пропонував поліцейським хабар.

Співрозмовники "Телеграфа" у партії називають Трухіна "фінансистом", тому що кажуть, що саме він займався виплатами доплат народним депутатам у конвертах.