Зять партнера Коломойського, який перебіг до Зеленського від Порошенка: 5 цікавих фактів про Олександра Трухіна

Тепер уже колишній "слуга народу" має досить цікаву біографію, в якій було і ДТП зі смертельним наслідком

Першого дня лютого журналісти "Української правди" опублікували відео з нагрудної камери поліцейських, з якого стало зрозуміло, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін намагався зникнути з місця ДТП на Бориспільському шосе, а також пропонував хабар патрульному. У ході аварії 23 серпня постраждали одразу 6 людей, на щастя, ніхто не загинув.

У "Слузі народу" відреагували на появу відео оперативно та жорстко – вже вранці, 2 лютого, Трухін був виключений із партії.

"Телеграф" зібрав топ-5 фактів із біографії тепер уже екс-"слуги народу", але поки що депутата Трухіна.

Зять партнера Коломойського, колишній

Народився 1986 року в тодішньому місті Дніпродзержинськ (нині Кам’янське), Олександр Трухін своє сходження до майбутньої еліти країни почав із вдалого одруження. Його дружиною стала Ксенія Мартинова, дочка одного з найбагатших та найвпливовіших бізнесменів Дніпра, партнера Ігоря Коломойського, Олексія Мартинова.

З першою дружиною Ксенією Мартинової

Брав участь майбутній нардеп звичайно і в сімейному бізнесі, перебуваючи у 2014 році директором ТОВ "Водолижного клубу "Сентоза", який належить Олексію Мартинову і є предметом його хобі та гордості. Саме як директор "Сентози" Трухін вперше намагався пройти в політику.

Згодом майбутній нардеп розлучився і тепер у нього інша дружина – Лілія, та двоє синів – Марк та Михайло.

ДТП – це у Трухіних сімейне

Ще під час перебування Трухіна зятем Олексія Мартинова, його сім’я вперше засвітилася в резонансній аварії.

Дружина Трухіна в 2009 році підозрювалася в ДТП, що спричинило смерть 62-річної жінки, але й через 3 роки винного в аварії не було знайдено.

Політичну кар’єру починав у Порошенка

Вперше потрапити до політики Олександр Трухін намагався у 2014 році, зареєструвавшись кандидатом у народні депутати по 148 мажоритарному округу Полтавщини, проте вже через 10 днів чомусь зняв свою кандидатуру.

Успішнішими для нього стали місцеві вибори у 2015 році, на яких він переміг і став депутатом Полтавської обласної ради від Блоку Петра Порошенка "Солідарність".

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Втім, як писали місцеві ЗМІ, фракція БПП у Полтавській раді тоді була аж ніяк не одностайною, в її надрах існували 7 груп впливу, в одну з яких, голови Полтавської облради Олександра Біленького, і входив Трухін.

До 2019 року Трухін уже вийшов зі складу БПП, принаймні у серпні він уже був позафракційним депутатом.

Рекордсмен-прогульник

У Полтавській обласній раді Олександр Трухін став членом комісії з питань аграрної політики та земельних відносин. Щоправда, очевидно, депутат швидко розчарувався в цій роботі, оскільки за підсумками 2016 року не відвідав жодного засідання своєї комісії.

Полтавський агробарон "на шиї" у батьків

Втім, у 2017 році Олександр Трухін, очевидно, зрозумів, навіщо ходити на засідання земельної комісії, оскільки саме з цього року його електронна декларація стала поповнюватися десятками земельних ділянок у селі Андріївка Полтавської області. Причому деякі з цих ділянок обчислюються 10 і більше гектарами, які головним чином орендуються самим нардепом.

При цьому у декларації за 2016 рік Трухін володів лише 7 об’єктами нерухомості.

Їздив політик на автомобілі марки Volkswagen Touareg, що належить фермерському господарству "Екобуд" Миколи та Наталії Трухіних (батьки нардепа). А у 2019 році батьки подарували своєму чаду цілих 22 мільйони гривень.

Тим часом голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував у ВР заслухати звіт силовиків про справи, порушені проти народних обранців, наголосивши, що "закон один для всіх".

Очікується, що Трухіна також виключать із бюджетного комітету Верховної Ради, який той збирався очолити.