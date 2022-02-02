Монастирський бачив запис із Трухіним наступного дня після ДТП – джерело

У МВС могли знати, що нардеп намагався вручити поліцейському хабар і зникнути з місця події.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський побачив відео з нагрудної камери патрульного, зняте на місці аварії з машиною нардепа Олександра Трухіна, вже наступного дня після інциденту.

Про це "Телеграфу" повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Деніс бачив це відео особисто вже другого дня. І все керівництво МВС бачило, і в Офісі президента бачили", — каже співрозмовник.

Проте було ухвалено рішення максимально приховувати те, що сталося.

Тепер у ОП, за словами джерела, міркують, як уникнути відставки Монастирського.

Раніше "Українська правда" випустила розслідування, в якому видно, що Трухін кілька разів намагався втекти з місця події та пропонував хабар поліцейському.

Тепер Трухіна планують виключити із фракції "Слуг" та позбавити посади у бюджетному комітеті. Проте депутатський мандат він не втратить.

Нагадаємо, сама аварія сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільському шосе. Розслідуванням займалося ДБР, проте після публікації відео там заявили, що ці кадри бачать уперше. У МВС поспішили вмити руки і перевели всі стрілки на ДБР.