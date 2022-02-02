Нове покарання для Трухіна поки що відкладається: стала відома причина

Політик буде членом фракції ще якийсь час

На позачерговому засіданні Верховної Ради, проведення якого ініціював голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Олександра Трухіна планують виключити із фракції. Водночас, як каже джерело "Телеграфа" у Раді, чекати на це засідання найближчими днями не варто.

Відомо, що виключення із фракції офіційно приймається під час засідання Верховної Ради. Втім, наразі таким могли б бути тільки позачергові збори, але їх навряд чи призначать.

За інформацією співрозмовника "Телеграфа", нині частина "Слуги народу" знаходиться на самоізоляції через коронавірус. Це і є причиною, через яку засідання фракції поки що є неможливим.

"Зараз зганяти депутатів на засідання фракції ніхто не буде: у нас до 50 депутатів, котрі захворіли на ковід", — повідомив парламентарій.

Проте депутати обіцяють: Олександра Трухіна буде виключено з фракції того ж дня, коли в Раді буде проведено перше ж засідання.

Нагадаємо, що на відеозаписі, опублікованому журналістами "Української правди", знято, як Олександр Трухін, будучи учасником ДТП на Бориспільському шосе 23 серпня, намагається зникнути з місця аварії та відкупитися від поліцейських.

"Телеграф" також писав, що відомо про скандального нардепа, а також повідомив п’ять дуже цікавих фактів про його життя та роботу.