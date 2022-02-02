Рус

Нове покарання для Трухіна поки що відкладається: стала відома причина

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
295
Партія вже офіційно "попрощалася" з Трухіним Новина оновлена 02 лютого 2022, 16:51
Партія вже офіційно "попрощалася" з Трухіним

Політик буде членом фракції ще якийсь час

На позачерговому засіданні Верховної Ради, проведення якого ініціював голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Олександра Трухіна планують виключити із фракції. Водночас, як каже джерело "Телеграфа" у Раді, чекати на це засідання найближчими днями не варто.

Відомо, що виключення із фракції офіційно приймається під час засідання Верховної Ради. Втім, наразі таким могли б бути тільки позачергові збори, але їх навряд чи призначать.

За інформацією співрозмовника "Телеграфа", нині частина "Слуги народу" знаходиться на самоізоляції через коронавірус. Це і є причиною, через яку засідання фракції поки що є неможливим.

"Зараз зганяти депутатів на засідання фракції ніхто не буде: у нас до 50 депутатів, котрі захворіли на ковід", — повідомив парламентарій.

Проте депутати обіцяють: Олександра Трухіна буде виключено з фракції того ж дня, коли в Раді буде проведено перше ж засідання.

Нагадаємо, що на відеозаписі, опублікованому журналістами "Української правди", знято, як Олександр Трухін, будучи учасником ДТП на Бориспільському шосе 23 серпня, намагається зникнути з місця аварії та відкупитися від поліцейських.

"Телеграф" також писав, що відомо про скандального нардепа, а також повідомив п’ять дуже цікавих фактів про його життя та роботу.

Теги:
#Верховна Рада #Виняток #Фракція #Слуга народу #Олександр Трухін
Через інцидент із Трухіним Монастирському може загрожувати відставка
Політика
Монастирський бачив запис із Трухіним наступного дня після ДТП – джерело
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Через інцидент із Трухіним Монастирському може загрожувати відставка
Монастирський бачив запис із Трухіним наступного дня після ДТП – джерело
Дата публікації
Категорія
Формат Україна-Британія-Польща поки що не має реального наповнення
УПА замість НАТО — що не так із союзом України, Великої Британії та Польщі, — думка генерала
Дата публікації
Категорія
Олексій Середюк на одній із акцій
Ветеран АТО та боєць проти "російського світу": ким є поранений у Києві Олексій Середюк і як він пов’язаний із Корчинським
Дата публікації
Категорія
Олександр Трухін та Володимир Зеленський
Виженуть, замнуть чи посадять: що кажуть експерти про майбутнє Трухіна та партію Зеленського
Дата публікації
Категорія
Є кілька версій, чому Україна ухвалила рішення про створення ТСК лише тепер
Овоч вже перезрів. Чому рішення про ТСК щодо анексії Криму ухвалено саме зараз?