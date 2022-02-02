Новое наказание для Трухина пока откладывается: стала известна причина

Политик будет членом фракции еще некоторое время

На внеочередном заседании Верховной Рады, проведение которого инициировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Александра Трухина планируют исключить из фракции. В то же время, как говорит источник "Телеграфа" в Раде, ждать этого заседания в ближайшие дни не стоит.

Известно, что исключение из фракции официально принимается во время заседания Верховной Рады. Впрочем, в ближайшие дни таковым могло бы быть только внеочередное собрание, но его вряд ли назначат.

Согласно информации собеседника "Телеграфа", сейчас часть "Слуги народа" находится на самоизоляции из-за коронавируса. Это и является причиной, по которой заседание фракции пока является невозможным.

"Сейчас сгонять депутатов на заседание фракции никто не будет: у нас до 50 заболевших ковидом депутатов", — сказал парламентарий.

Однако депутаты обещают: Александр Трухин будет исключен из фракции в тот же день, когда в Раде будет проведено первое же заседание.

Напомним, что на видеозаписи, опубликованной журналистами "Украинской правды", запечатлено, как Александр Трухин, будучи участником ДТП на Бориспольском шоссе 23 августа, пытается уйти с места аварии и откупиться от полицейских.

"Телеграф" также писал, что известно об скандальном нардепе, а также сообщил пять весьма интересных фактов о его жизни и работе.