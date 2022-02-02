Укр

Новое наказание для Трухина пока откладывается: стала известна причина

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
124
Партия уже официально "попрощалась" с Трухиным Новость обновлена 02 февраля 2022, 15:21
Партия уже официально "попрощалась" с Трухиным

Политик будет членом фракции еще некоторое время

На внеочередном заседании Верховной Рады, проведение которого инициировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Александра Трухина планируют исключить из фракции. В то же время, как говорит источник "Телеграфа" в Раде, ждать этого заседания в ближайшие дни не стоит.

Известно, что исключение из фракции официально принимается во время заседания Верховной Рады. Впрочем, в ближайшие дни таковым могло бы быть только внеочередное собрание, но его вряд ли назначат.

Согласно информации собеседника "Телеграфа", сейчас часть "Слуги народа" находится на самоизоляции из-за коронавируса. Это и является причиной, по которой заседание фракции пока является невозможным.

"Сейчас сгонять депутатов на заседание фракции никто не будет: у нас до 50 заболевших ковидом депутатов", — сказал парламентарий.

Однако депутаты обещают: Александр Трухин будет исключен из фракции в тот же день, когда в Раде будет проведено первое же заседание.

Напомним, что на видеозаписи, опубликованной журналистами "Украинской правды", запечатлено, как Александр Трухин, будучи участником ДТП на Бориспольском шоссе 23 августа, пытается уйти с места аварии и откупиться от полицейских.

"Телеграф" также писал, что известно об скандальном нардепе, а также сообщил пять весьма интересных фактов о его жизни и работе.

Теги:
#Верховная Рада #Исключение #Фракция #Слуга народа #Александр Трухин
Александр Трухин и Владимир Зеленский
Политика
Изгонят, замнут или посадят: что говорят эксперты о будущем Трухина и партии Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Трухин и Владимир Зеленский
Изгонят, замнут или посадят: что говорят эксперты о будущем Трухина и партии Зеленского
Дата публикации
Категория
Очередная стрельба в столице попала на видео
Стрельба в Киеве: в сети сообщили о ранении известного активиста (видео)
Дата публикации
Категория
Украинцев пытаются поощрить насчет вакцинации с помощью выплат
"Тысячу Зеленского" смогут получить еще больше людей: подробности
Дата публикации
Категория
Нардеп Александр Трухин
"Слугам" запретили говорить о Трухине, а самого нардепа лишат "мечты"
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
Дырка от бублика: эксперты дали прогноз на выступление украинцев на Олимпиаде в Пекине