Знову експертиза: розслідування ДТП із Трухіним затягується, названі терміни

Представники ДБР просять українців не "спекулювати" стосовно теми з ДТП

У середу, 9 лютого, відкрилися нові деталі розслідування щодо резонансної аварії за участю нардепа Олександра Трухіна. У справі про серпневу ДТП на Бориспільському шосе потрібне проведення додаткової експертизи.

Таку інформацію повідомляє "Українська правда", посилаючись на засідання комітету парламенту з питань правоохоронної діяльності.

Про підготовку до призначення нової генно-молекулярної експертизи розповів голова Держбюро розслідувань Олексій Сухачов. За його словами, перевірка потрібна, адже суспільству стали відомі нові факти.

До такої інформації Сухачов відносить відеозапис із тельної камери поліцейського, який прибув першим на місце події. Нагадаємо, що на початку лютого її опублікували журналісти "УП" у рамках власного розслідування.

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На результати попередньої експертизи, яка закінчилася ще у листопаді 2021 року, могло вплинути те, що Олександр Трухін, будучи на місці аварії, відчиняв двері з боку водія, торкався сидіння тощо.

"Вона [експертиза] довготривала, ми її вже провели… Але, напевно, ми її перепризначатимемо, — зазначив Сухачов. — Тому не можу сказати про терміни закінчення досудового розслідування".

Також він додав, що найчастіше такі справи розглядаються протягом одного року.

Раніше "Телеграф" писав, що у ДБР днями оприлюднили записи з дорожніх камер, на яких зафіксовано машину депутата Олександра Трухіна. При цьому правоохоронці наголошують, що відео підтверджує його версію — начебто за кермом була інша людина.

Це не відміняє того факту, що, перебуваючи на місці аварії, депутат намагався втекти, домовитися з копом і навіть пропонував йому грошову винагороду.

Після публікації журналістського розслідування Трухін був виключений із партії "Слуга народу". Проте з деяких причин він все ще залишається членом парламентської фракції.