Скандал із Трухіним: у ДБР зробили заяву щодо людини за кермом авто

Слідчі з'ясували, що це була "людина у червоному", однак про Трухіна поки мова не йде.

Скандал довкола ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна, якого виключили з партії "Слуга народу", прийняв несподіваний поворот. У Державному бюро розслідувань заявили, що вивчили всі відео з машиною нардепа, але особу водія ще встановлюють.

Про це у понеділок, 7 лютого, повідомила пресслужба ДБР.

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Зазначається, що ДБР вивчило всі відео пересування автомобіля Audi A8, який належить Олександру Трухіну, від Полтави до Києва і з’ясували, що за кермом перебувала особа у червоному одязі. Її зафіксувала й остання робоча камера у центрі міста Бориспіль.

Відомо, що у справі про ДТП було призначено п’ять експертиз — чотири з них вже завершили, а от остання, яка і необхідна для встановлення особи водія, ще триває. Відповідь на те, хто ж був за кермом Audi нардепа Трухіна зможуть дати лише після неї.

До слова, правоохоронці звернулися і до видання "Українська правда" з проханням надати матеріали дослідження та вказати на джерело, яке їх надало. Ба більше, слідчі хочуть встановити, чому відео про причетність Трухіна до ДТП не передали у МВС.

Крім того, на допит знову викликали поліціянта, відеоматеріал з камери якого опублікувала "УП". Зазначимо, що правоохоронців після цієї справи "на килим" кличуть вже не вперше.

Нагадаємо, відео, на якому нардеп Олександр Трухін попросив копа його "відпустити", обіцяв "переговорити" з Монастирським (голова МВС) і "віддячити" правоохоронцю грошима з’явилося у мережі 1 лютого, хоча сама аварія на Бориспільському шосе сталася 23 серпня 2021 року.

Джерела в правоохоронних органах розповіли "Телеграфу", що відео з нагрудної камери поліцейського було показано Монастирському наступного дня. Окрім того, відео бачили та в Офісі президента.

Водночас сам глава МВС дав коментар із цього приводу лише 4 лютого.

Щодо Трухіна, то 2 лютого його виключили зі "Слуги народу" та позбавили повноважень голови Полтавської обласної організації партії.