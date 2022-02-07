Скандал с Трухиным: в ГБР сделали заявление по поводу человека за рулем авто

Следователи выяснили, что это был "человек в красном", однако о Трухине пока речь не идет.

Скандал вокруг ДТП с участием нардепа Александра Трухина, которого исключили из партии "Слуга народа", принял неожиданный поворот. В Государственном бюро расследований заявили, что изучили все видео с машиной нардепа, но личность водителя еще устанавливают.

Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила пресс-служба ГБР.

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Отмечается, что ГБР изучило все видео передвижения автомобиля Audi A8, принадлежащего Александру Трухину, от Полтавы до Киева и выяснили, что за рулем находилось лицо в красной одежде. Ее зафиксировала и последняя рабочая камера в центре города.

Известно, что по делу о ДТП было назначено пять экспертиз — четыре из них уже завершили, а вот последняя, которая и необходима для установления личности водителя, еще продолжается. Ответ на то, кто был за рулем Audi нардепа Трухина смогут дать только после нее.

К слову, правоохранители обратились и к изданию "Украинская правда" с просьбой предоставить материалы исследования и указать источник, который их предоставил. Более того, следователи хотят установить, почему видео о причастности Трухина к ДТП не передали в МВД.

Кроме того, на допрос снова вызвали полицейского, видеоматериал с камеры которого опубликовала "УП". Отметим, что правоохранителей после этого дела "на ковер" зовут уже не в первый раз.

Напомним, видео, на котором нардеп Александр Трухин попросил копа его "отпустить", обещал "переговорить" с Монастырским (глава МВД) и "отблагодарить" правоохранителя деньгами появилось в сети 1 февраля, хотя сама авария на Бориспольском шоссе произошла 23 августа 2021 года.

Источники в правоохранительных органах рассказали "Телеграфу", что видео из нагрудной камеры полицейского было показано Монастырскому на следующий день. Кроме того, видео видели и в Офисе президента.

В то же время сам глава МВД дал комментарий по этому поводу только 4 февраля.

Что касается Трухина, то 2 февраля его исключили из "Слуги народа" и лишили полномочий главы Полтавской областной организации партии.