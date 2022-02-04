Укр

Скандал с Трухиным: в сети не поверили "жесткому" заявлению Монастырского

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Денис Монастырский Новость обновлена 04 февраля 2022, 21:19
Денис Монастырский

Глава МВД отрицает информацию о том, что нардеп ему звонил в день аварии.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский жестко высказался о скандале, разгоревшемся вокруг нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, однако в сети ему поверили не все.

Глава МВД во время встречи с журналистами 4 февраля заявил, что нардеп не звонил ему в день аварии.

"Если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", — заявил Монастырский.

Кроме того, он сказал, что крайне негативно относится ко всем вопросам, связанным с "порешать".

Пользователи сети, впрочем, его словам особо не поверили.

Как сообщалось ранее, нардеп Трухин попал в ДТП еще 23 августа, однако 1 февраля в сети появилось видео, на котором он попросил его отпустить, обещал "переговорить" с Монастырским и "поблагодарить" полицейского, оформлявшего аварию.

Источники в правоохранительных органах рассказали "Телеграфу", что видео с нагрудной камеры полицейского было показано Монастырскому на следующий день. Кроме того, видео видели и в Офисе президента.

Вместе с тем сам глава МВД не спешил давать комментарий по этому поводу, что вызвало волну шуток в сети.

Что касается Трухина, то 2 февраля его исключили из "Слуги народа" и лишили полномочий главы Полтавской областной организации партии.

Теги:
#ДТП #МВД #Денис Монастырский #Александр Трухин
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