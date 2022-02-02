Политический обозреватель, парламентский журналист Юлия Забелина подытожила главное по скандалу с депутатом "Слуги народа"

История со скандальным ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александром Трухиным наконец получила свое логическое продолжение: видео, в котором видно, как депутат пытался скрыться с места происшествия и предлагал взятку полицейскому, в своем расследовании опубликовал журналист Михаил Ткач. Теперь власть, которая почти полгода очень неохотно комментировала произошедшее, просто обязана реагировать. Иначе это просто убьет и без того дышащий на ладан рейтинг политической силы президента.

По заявлениям и провластных, и оппозиционных политиков, можно сделать вывод, что теперь эта история не затихнет до самых выборов. И это в том случае, если они будут очередными.

Старт избирательной кампании

Несмотря на то, что в информационном поле еще не утихла волна касательно военной угрозы со стороны России, штабы многих политиков уже заняты не этим, а предстоящими выборами. В "Слуге народа" неофициально говорят, что видео, которые появилось в распоряжении "УП", предоставили с подачи экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Бывший министр сейчас один из главных оппозиционеров действующей власти, и при этом, человек, у которого остались свои люди в стенах Министерства внутренних дел. Даже если предположить, что это не его рук дело, то кем-то был выбран очень удачный момент для "слива".

Остается меньше двух лет до выборов парламента, власть президента слабеет, при всем его желании, даже кейс с обвинениями в сторону экс-президента Петра Порошенко не смогли довести до успешного завершения, монокоалиции в парламенте уже давно нет.

"Слуга народа" с трудом набирает 226 голосов даже с помощью договороспособных "Доверия" и "За будущее". Рейтинги президентской партии и самого Зеленского уже опустились до минимума. А оппоненты партии власти все больше объединяют усилия для того, чтобы не допустить нынешнего президента на второй срок. Объединяются те политики, которые недавно даже руки другу другу не подавали. И такие "звоночки" в виде подобных видео говорят лишь о том, что старт избирательной кампании – и президентской, и парламентской, – положен. Причем, гарантии в том, что выборы не будут внеочередными, ни у кого нет.

Все тайное станет явным

Библейское выражение, которое явно незнакомо нынешней власти. Почти полгода власть и правоохранительные органы неохотно комментировала инцидент с Трухиным. Хотя, как говорят источники "Телеграфа", видео с нагрудной камеры полицейского министр внутренних дел Денис Монастырский видел уже на второй день после ДТП. Видело его и руководство МВД, и Офис президента, о деталях дела знал Владимир Зеленский. Хотя он несколько раз утверждал, что не интересовался и не знает подробности этой истории. И даже сегодня эксперты, работающие на Офис президента, пытались манипулировать тем, что якобы нет ясности, что за рулем действительно сидел Трухин, и это должно доказать следствие.

То самое следствие, которое почти шесть месяцев не могло найти видео с места происшествия.

История ничему не учит "новые лица": скандал со Свинарчуком во времена правления Порошенко не удалось утаить. И это тоже сыграло роль в провале пятого президента на выборах. Тогда Зеленский записал пафосное видео, в котором призвал Порошенко перейти от слов к делу и посадить Свинарчука. Кажется, пришло время уже Зеленскому наконец перейти от слов и видео – к делу, и перестать дистанцироваться от того, что происходит в его же политической силе. Потому что пока работает круговая порука – такие истории будут повторяться и дальше.

Все равно кинут

История с Трухиным хорошо показывает всю суть современной украинской политики: как бы ты не был ценен, если ты станешь слишком токсичным для власти, то тебя обязательно кинут.

Параллельно с делом Трухина несколько незамеченной сейчас остается еще одна история, в которой замешан другой депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых. Его обвиняют в получении денежных откатов за заключение тендеров на поставку медицинского оборудования больницам. Желающих оправдать нардепа во власти не находится, а в сторону Трухина уже звучат призывы от депутатов-слуг сдать мандат.

Не стал никто защищать и оскандалившегося бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили. Потому что когда дело касается сохранения власти, то каждый политик руководствуется, прежде всего, своими интересами. Фигурантов громких скандалов вначале пытаются "отмазать" ради своего же спасения, а когда они становятся слишком токсичными – просто избавляются от них. Это надо помнить всем, кто считает, что со статусом он приобретает и пожизненный иммунитет неприкосновенности.

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