"У тебя все в порядке"? Фото "Телеграфа" с Зеленским и Монастырским взбудоражило сеть

Глава МВД больше суток игнорирует скандал со всплывшим видео с нардепом Трухиным, в котором фигурирует и его имя

Действующий министр внутренних дел Денис Монастырский, "засветившийся" в четверг, 3 февраля, в компании президента Владимира Зеленского, продолжает игнорировать скандал, вызванный публикацией видео после резонансного ДТП с участием нардепа тогда еще президентской фракции "Слуга народа" Александра Трухина.

Согласно имеющейся информации, Монастырский видел скандальный видеоматериал, фигурантом которого стал народный избранник от "Слуги народа" еще в августе-сентябре 2021 года, однако до сих пор никаких комментариев на этот счет глава МВД не дал.

Читайте также: Категория Политика Монастырский видел запись с Трухиным на следующий день после ДТП – источник В МВД могли знать о том, что нардеп пытался вручить полицейскому взятку и исчезнуть с места происшествия

Между тем, под фотографией, где президент Владимир Зеленский общается с Денисом Монастырским во время встречи в Мариинском дворце с турецкой делегацией, которую удалось сделать и опубликовать на своей странице в соцсети фотографу "Телеграфа" Яну Доброносову, пользователи продолжают возмущаться и саркастически шутить на тему Трухина и Монастырского.

Встреча Зеленского с Монастырским обсуждают в сети

Большинство комментариев были также "подогреты" новым клипом популярного украинского блогера Владимира Завгороднего. В своей песне он собрал самые "ходовые" высказывания нардепа Трухина, благодаря которым тот пытался откупиться от прибывших на место аварии правоохранителей. Одно из них касалось именно министра Монастырского, которому фигурант Трухин обещал позвонить для того, что бы "порешать вопросы по ДТП".

Реакция пользователей сети

Стоит отметить, что "Телеграф" решил запустить собственный опрос по поводу скандала с Трухиным для того, чтобы узнать, кто и какую ответственность понесет по итогам разгоревшегося скандала.

И 27% проголосовавших считает, что руководитель Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский должен уйти в отставку.

Вместе с тем почти половина проголосовавших (48%) убеждены, что Александр Трухин должен сложить мандат после того, как он стал фигурантом скандала с резонансной аварией. 22% "за" импичмент главы государства Зеленского,15% вообще не знают, что случилось, а 11% — проголосовали за перевыборы.

Опрос от "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" сообщал, что после того, как дело с видео после ДТП получило огласку, народный депутат Александр Трухин заявил о том, что готов сложить мандат в случае, если его однопартийцы того потребуют.

Также напомним, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло полгода назад на Бориспольском шоссе с участием нардепа, пострадали шесть человек, двое из которых — дети.