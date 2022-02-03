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"У тебе все гаразд"? Фото "Телеграфа" із Зеленським та Монастирським стало хітом мережі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Президент Зеленський та міністр Монастирський Новина оновлена 03 лютого 2022, 22:44
Президент Зеленський та міністр Монастирський

Глава МВС більше доби ігнорує скандал зі спливлим відео з нардепом Трухіним, у якому фігурує і його ім’я

Чинний міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який "засвітився" у четвер, 3 лютого, у компанії президента Володимира Зеленського, продовжує ігнорувати скандал, викликаний публікацією відео після резонансної ДТП за участю нардепа тоді ще президентської фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна.

Згідно з наявною інформацією, Монастирський бачив скандальний відеоматеріал, фігурантом якого став народний обранець від "Слуги народу" ще в серпні-вересні 2021 року, проте досі жодних коментарів щодо цього глава МВС не дав.

Тим часом, під фотографією, де президент Володимир Зеленський спілкується з Денисом Монастирським під час зустрічі в Маріїнському палаці з турецькою делегацією, яку вдалося зробити та опублікувати на своїй сторінці у соцмережі фотографу "Телеграфа" Яну Доброносову, користувачі продовжують обурюватися і саркастично жартувати на тему Трухіна та Монастирського.

Зустріч Зеленського з Монастирським обговорюють у мережі
Зустріч Зеленського з Монастирським обговорюють у мережі

Більшість коментарів були також "підігріті" новим кліпом популярного українського блогера Володимира Завгороднього. У своїй пісні він зібрав "ходові" висловлювання нардепа Трухіна, завдяки яким той намагався відкупитися від правоохоронців, що прибули на місце аварії. Одне з них стосувалося саме міністра Монастирського, якому фігурант Трухін обіцяв зателефонувати для того, щоб "порішати питання щодо ДТП".

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Варто зазначити, що "Телеграф" вирішив запустити власне опитування з приводу скандалу з Трухіним для того, щоб дізнатися, хто і яку відповідальність понесе за підсумками скандалу, що розгорівся.

І 27% тих, хто проголосував, вважає, що керівник Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський повинен піти у відставку.

Водночас майже половина тих, хто проголосував (48%), переконані, що Олександр Трухін має скласти мандат після того, як він став фігурантом скандалу з резонансною аварією. 22% за імпічмент глави держави Зеленського, 15% взагалі не знають, що трапилося, а 11% — проголосували за перевибори.

Опитування від "Телеграфа"
Опитування від "Телеграфа"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як справа з відео після ДТП набула розголосу, народний депутат Олександр Трухін заявив про те, що готовий скласти мандат у разі, якщо його однопартійці цього вимагатимуть.

Також нагадаємо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася півроку тому на Бориспільському шосе за участю нардепа, постраждали шестеро людей, двоє з яких – діти.

Теги:
#ДТП #Скандал #Зеленський #Денис Монастирський #Олександр Трухін
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