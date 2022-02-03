"У тебе все гаразд"? Фото "Телеграфа" із Зеленським та Монастирським стало хітом мережі

Глава МВС більше доби ігнорує скандал зі спливлим відео з нардепом Трухіним, у якому фігурує і його ім’я

Чинний міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який "засвітився" у четвер, 3 лютого, у компанії президента Володимира Зеленського, продовжує ігнорувати скандал, викликаний публікацією відео після резонансної ДТП за участю нардепа тоді ще президентської фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна.

Згідно з наявною інформацією, Монастирський бачив скандальний відеоматеріал, фігурантом якого став народний обранець від "Слуги народу" ще в серпні-вересні 2021 року, проте досі жодних коментарів щодо цього глава МВС не дав.

Читайте також: Категорія Політика Монастирський бачив запис із Трухіним наступного дня після ДТП – джерело У МВС могли знати, що нардеп намагався вручити поліцейському хабар і зникнути з місця події.

Тим часом, під фотографією, де президент Володимир Зеленський спілкується з Денисом Монастирським під час зустрічі в Маріїнському палаці з турецькою делегацією, яку вдалося зробити та опублікувати на своїй сторінці у соцмережі фотографу "Телеграфа" Яну Доброносову, користувачі продовжують обурюватися і саркастично жартувати на тему Трухіна та Монастирського.

Зустріч Зеленського з Монастирським обговорюють у мережі

Більшість коментарів були також "підігріті" новим кліпом популярного українського блогера Володимира Завгороднього. У своїй пісні він зібрав "ходові" висловлювання нардепа Трухіна, завдяки яким той намагався відкупитися від правоохоронців, що прибули на місце аварії. Одне з них стосувалося саме міністра Монастирського, якому фігурант Трухін обіцяв зателефонувати для того, щоб "порішати питання щодо ДТП".

Реакція користувачів мережі

Варто зазначити, що "Телеграф" вирішив запустити власне опитування з приводу скандалу з Трухіним для того, щоб дізнатися, хто і яку відповідальність понесе за підсумками скандалу, що розгорівся.

І 27% тих, хто проголосував, вважає, що керівник Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський повинен піти у відставку.

Водночас майже половина тих, хто проголосував (48%), переконані, що Олександр Трухін має скласти мандат після того, як він став фігурантом скандалу з резонансною аварією. 22% за імпічмент глави держави Зеленського, 15% взагалі не знають, що трапилося, а 11% — проголосували за перевибори.

Опитування від "Телеграфа"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як справа з відео після ДТП набула розголосу, народний депутат Олександр Трухін заявив про те, що готовий скласти мандат у разі, якщо його однопартійці цього вимагатимуть.

Також нагадаємо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася півроку тому на Бориспільському шосе за участю нардепа, постраждали шестеро людей, двоє з яких – діти.