Скандал із Трухіним: у мережі не повірили "жорсткій" заяві Монастирського

Глава МВС заперечує інформацію про те, що нардеп йому дзвонив у день аварії.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський жорстко висловився про скандал, що розгорівся навколо нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, однак у мережі йому повірили не всі.

Глава МВС під час зустрічі з журналістами 4 лютого заявив, що нардеп не дзвонив йому в день аварії.

"Якби він мені зателефонував, то був би посланий у той самий момент", — заявив Монастирський.

Крім того, він сказав, що вкрай негативно ставиться до всіх питань, пов’язаних з "порєшать".

Користувачі мережі, втім, його словами не повірили.

Як повідомлялося раніше, нардеп Трухін потрапив у ДТП ще 23 серпня, проте 1 лютого в мережі з’явилося відео, на якому він попросив його відпустити, обіцяв "переговорити" з Монастирським і "подякувати" поліцейському, який оформляв аварію.

Джерела у правоохоронних органах розповіли "Телеграфу", що відео з нагрудної камери поліцейського було показано Монастирському наступного дня. Окрім того, відео бачили і в Офісі президента.

Водночас сам глава МВС не поспішав давати коментар із цього приводу, що викликало хвилю жартів у мережі.

Щодо Трухіна, то 2 лютого його виключили зі "Слуги народу" та позбавили повноважень голови Полтавської обласної організації партії.