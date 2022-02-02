Все таємне стане явним: три висновки зі скандалу із Трухіним

Політичний оглядач, парламентський журналіст Юлія Забєліна підсумувала головне по скандалу з депутатом "Слуги народу"

Історія зі скандальною ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна нарешті отримала своє логічне продовження: відео, в якому видно, як депутат намагався втекти з місця події та пропонував хабар поліцейському, у своєму розслідуванні опублікував журналіст Михайло Ткач. Тепер влада, яка майже півроку дуже неохоче коментувала цю подію, просто зобов’язана реагувати. Інакше це просто уб’є рейтинг політичної сили президента, який і без того дихає на ладан.

За заявами і провладних, і опозиційних політиків можна зробити висновок, що тепер ця історія не затихне до самих виборів. І це у тому випадку, якщо вони будуть черговими.

Старт виборчої кампанії

Незважаючи на те, що в інформаційному полі ще не вщухла хвиля щодо військової загрози з боку Росії, штаби багатьох політиків уже зайняті не цим, а майбутніми виборами. У "Слузі народу" неофіційно кажуть, що відео, яке з’явилося у розпорядженні "УП", надали з подачі екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Колишній міністр зараз один із головних опозиціонерів чинної влади, і при цьому людина, у якої залишилися свої люди у стінах Міністерства внутрішніх справ. Навіть якщо припустити, що це не його рук справа, то кимось був обраний дуже вдалий момент для "сливу".

Залишається менше двох років до виборів парламенту, влада президента слабшає, за всього його бажання, навіть кейс із звинуваченнями у бік екс-президента Петра Порошенка не змогли довести до успішного завершення, монокоаліції у парламенті вже давно немає.

"Слуга народу" насилу набирає 226 голосів навіть за допомогою договороспроможних "Довіри" та "За майбутнє". Рейтинги президентської партії та самого Зеленського вже опустилися до мінімуму. А опоненти партії влади все більше поєднують зусилля для того, щоб не допустити нинішнього президента на другий термін. Об’єднуються ті політики, які недавно навіть руки одне одному не подавали. І такі "дзвіночки" у вигляді подібних відео свідчать лише про те, що старт виборчої кампанії – і президентської, і парламентської – покладено. Причому гарантії в тому, що вибори не будуть позачерговими, ні в кого немає.

Все таємне стане явним

Біблійний вираз, який явно незнайомий нинішній владі. Майже півроку влада та правоохоронні органи неохоче коментували інцидент із Трухіним. Хоча, як кажуть джерела "Телеграфу", відео з нагрудної поліцейської камери міністр внутрішніх справ Денис Монастирський бачив уже на другий день після ДТП. Бачило його і керівництво МВС, і Офіс президента, про деталі справи знав Володимир Зеленський. Хоча він кілька разів стверджував, що не цікавився і не знає подробиць цієї історії. І навіть сьогодні експерти, які працюють на Офіс президента, намагалися маніпулювати тим, що нібито немає ясності, що за кермом справді сидів Трухін, і це має довести слідство.

Те саме слідство, яке майже шість місяців не могло знайти відео з місця події.

Історія нічому не вчить "нові обличчя": скандал зі Свинарчуком за правління Порошенка не вдалося приховати. І це також зіграло роль у провалі п’ятого президента під час виборів. Тоді Зеленський записав пафосне відео, в якому закликав Порошенка перейти від слів до справи та посадити Свинарчука. Здається, настав час вже Зеленському нарешті перейти від слів та відео – до справи, і перестати дистанціюватися від того, що відбувається у його політичній силі. Бо поки працює кругова порука – такі історії повторюватимуться й надалі.

Все одно кинуть

Історія з Трухіним добре показує всю суть сучасної української політики: яким би ти не був цінним, якщо ти станеш надто токсичним для влади, то тебе обов’язково кинуть.

Паралельно зі справою Трухіна дещо непоміченою зараз залишається ще одна історія, в якій замішаний інший депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних. Його звинувачують у отриманні грошових відкатів за укладання тендерів на постачання медичного обладнання до лікарень. Охочих виправдати нардепа у владі не знаходиться, а у бік Трухіна вже звучать заклики від депутатів-слуг здати мандат.

Не став ніхто захищати і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який оскандалився. Тому що коли справа стосується збереження влади, то кожен політик керується насамперед своїми інтересами. Фігурантів гучних скандалів спочатку намагаються "відмазати" заради свого ж порятунку, а коли вони стають надто токсичними – просто позбавляються їх. Це треба пам’ятати всім, хто вважає, що зі статусом він набуває і довічного імунітету недоторканності.