НАБУ показало відео, де "слузі народу" дають хабар

На кадрах чиновник отримав торбинку, де знаходилася пристойна сума

У мережі з'явилось відео, на якому зафіксовано народного депутата України, який бере хабар в сумі 558 тисяч гривень.

Відповідний відеозапис оприлюднила пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у середу, 2 лютого, відзначивши, що народного обранця представникам відомства вдалося викрити 28 січня 2022 року.

Відео від НАБУ

Враховуючи вказану НАБУ суму в розмірі 558 тисяч гривень, можна зробити припущення, що мова йде про нардепа від президентської партії Сергія Кузьміних, якого кількома днями раніше було затримано детективами антикорупційного бюро під час отримання неправомірної вигоди в розмірі таких же 558 тисяч гривень.

Варто також відзначити, що, згідно з інформацією, яка вказана в опублікованому відео, Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями, а також однієї з медичних установ Житомирщини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який колишній депутат з фракції Петра Порошенка попався на отриманні хабаря у 17 тисяч доларів. Чиновник погодився на пропозицію керівника одного з аграрних підприємств та пообіцяв "вирішити питання" задля отримання позитивного висновку.