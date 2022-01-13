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Екс-нардеп із "Блоку Порошенка" погорів на хабарі: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Затримання екснардепа працівниками ДБР Новина оновлена 13 січня 2022, 19:19
Затримання екснардепа працівниками ДБР

У ЗМІ пишуть, що йдеться про Андрія Немировського.

Співробітники Держбюро розслідувань затримали під час одержання хабаря колишнього народного депутата.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що екснардеп VIII скликання від "Блоку Петра Порошенка", а нині позаштатний радник голови Держекоінспекції, потрапив під час отримання хабаря у 17 тисяч доларів (близько 472 тисячі гривень).

За попередньою інформацією, чиновник пішов на угоду з представником одного з аграрних підприємств і пообіцяв "вирішити питання" щодо "отримання позитивного висновку оцінки впливу на навколишнє середовище" від Міністерства екології.

13 січня його було затримано під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів. Наразі слідчі ДБР перевірять і інших чиновників Мінекології та Держекоінспекції, які можуть бути причетні до цього правопорушення.

У Бюро не повідомили ім’я затриманого, проте журналісти PavlovskyNews припустили, що йдеться про Андрія Немировського.

"У Фейсбуці Немировського зазначено саме цю посаду. Також збігається і куртка, в якій затримали екснардепа", — йдеться у повідомленні.

Андрій Немирівський
Андрій Немирівський

Як повідомлялося раніше, п’ятий президент Петро Порошенко, якого в Україні підозрюють у державній зраді, заявив, що повернеться до країни 17 січня. При цьому мережею вже розповзлися чутки, що його хочуть заарештувати прямо в аеропорту, про що свідчать дані з бази ДПСУ.

Втім, у Прикордонній службі заявили, що ці чутки є фейком, оскільки у них такої бази просто немає.

Теги:
#Хабар #Корупція #ДБР
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