Экс-нардеп из "Блока Порошенко" погорел на взятке: подробности

В СМИ пишут, что речь идет об Андрее Немировском.

Сотрудники Госбюро расследований задержали во время получения взятки бывшего народного депутата.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что экс-нардеп VIII созыва от "Блока Петра Порошенко", а ныне внештатный советник главы Госэкоинспекции, попался во время получения взятки в 17 тысяч долларов (около 472 тысяч гривен).

По предварительно информации чиновник пошел на сделку с представителем одного из аграрных предприятий и пообещал "решить вопрос" относительно "получения положительного заключения оценки воздействия на окружающую среду" от Министерства экологии.

13 января он был задержан во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов. Теперь следователи ГБР проверят и других чиновников Минэкологии и Госэкоинспекции, которые могут быть причастны к данному правонарушению.

В Бюро не сообщили имя задержанного, однако журналисты PavlovskyNews предположили, что речь идет об Андрее Немировском.

"В Фейсбуке Немировского указана именно эта должность. Также совпадает и куртка, в которой задержали экс-нардепа", — говорится в сообщении.

Андрей Немировский

Как сообщалось ранее, пятый президент Петр Порошенко, которого в Украине подозревают в государственной измене, заявил, что вернется в страну 17 января. При этом по сети уже расползлись слухи, что его хотят арестовать прямо в аэропорту, о чем якобы свидетельствуют данные из базы ГПСУ.

Впрочем, в Погранслужбе заявили, что эти слухи являются фейком, поскольку у них такой базы попросту нет.