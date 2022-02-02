НАБУ показало видео, где "слуге народа" дают взятку

На кадрах чиновник получил праздничный пакет, в котором находилась приличная сумма

В сети появилось видео, на котором зафиксирован народный депутат Украины, берущий взятку в сумме 558 тысяч гривен.

Соответствующую видеозапись обнародовала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в среду, 2 февраля, отметив, что народного избранника представителям ведомства удалось разоблачить 28 января 2022 года.

Видео от НАБУ

Учитывая указанную НАБУ сумму в размере 558 тысяч гривен, можно сделать предположение, что речь идет о нардепе от президентской партии Сергее Кузьминых, который несколькими днями ранее был задержан детективами антикоррупционного бюро во время получения неправомерной выгоды в размере таких же 558 тысяч гривен.

Следует также отметить, что, согласно информации, указанной в опубликованном видео, Кузьминых подозревают в получении взятки за содействие в заключении контрактов между частными компаниями, а также одного из медицинских учреждений Житомирщины.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой бывший депутат из фракции Петра Порошенко попался на получении взятки в 17 тысяч долларов. Чиновник согласился на предложение руководителя одного из аграрных предприятий и пообещал "решить вопрос" для получения положительного заключения.