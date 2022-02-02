Виженуть, замнуть чи посадять: що кажуть експерти про майбутнє Трухіна та партію Зеленського

Експерти-політологи та адвокат оцінили спеціально для "Телеграфу", чим може закінчитися скандал із Трухіним

Справа народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, який, судячи з відео з місця резонансної аварії на Бориспільському шосе, що з’явилося в мережі, мав до тієї ДТП безпосереднє відношення, вдарить не тільки по ньому. Так чи інакше постраждає вся чинна влада, яка намагалася зам’яти цю справу. Таку думку висловили опитані "Телеграфом" експерти.

Справа Трухіна: короткий зміст

Нагадаємо, що ДТП, про яку йдеться, сталася ще 23 серпня 2021 року.

Відразу з’явилися повідомлення про ймовірну причетність до нього Трухіна. Той це заперечував. А 1 лютого 2022 року з’явилося розслідування журналістів "Української правди" та відео, з якого зрозуміло, що народний обранець справді був на місці ДТП і навіть намагався відкупитись.

Через війну "слуг народу" накрило прозріння. Вони оперативно виключили Трухіна з партії та хочуть викинути з фракції.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть ініціював проведення позачергового засідання Верховної Ради після оприлюднення відео з місця ДТП із Трухіним. Планується заслухати голів МВС, ДБР та генпрокурора України про справи проти народних депутатів.

Не під запис "Телеграфу" представники фракції "Слуга народу" висловили впевненість, що відео, зняте на місці аварії із Трухіним, з’явилося з подачі екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони також підтвердили, що самого нардепа, ймовірно, виключать не лише із фракції, а й із бюджетного комітету.

"Слуги" тільки вдають, що "заклопотані"

Адвокат, голова АО "Кравець і партнери" Ростислав Кравець звертає увагу на перепалку між МВС та ГБР, яка показала, що розслідувати справу Трухіна ніхто не збирався.

"МВС повідомило, що нібито це підслідність ДБР, а бюро почало розповідати, що у них не було відео про спробу надання хабара, спробу козиряти прізвищем міністра внутрішніх справ і так далі. Але все це жодним чином не скасовує питання, пов'язане безпосередньо з самою ДТП. Питання хабара, корупції — це одна історія. А питання ДТП, потерпілих, пияцтва за кермом, завдання важких тілесних ушкоджень — зовсім інша. І фактично лише завдяки "злитому" відео тема ожила", — зазначає Ростислав Кравець.

Ростислав Кравець

За його словами, виходячи з того, що медіа називають Трухіна гаманцем Офісу президента, пишуть про його близькість до Коломойського, цей скандал закінчиться виключно наявністю нових мемів в українській спільноті. У стилі "давай я тихенько в ліс відійду".

"Я не чекаю, що ця справа якось об’єктивно розслідуватиметься. Незважаючи на те, що Офіс генпрокурора заявив про відкриття провадження за спробу дачі хабара правоохоронцям (ч.1 ст. 369 КК України). Суспільство постійно порушувало тему розслідування цієї резонансної ДТП, відсутності будь-яких відповідних дій з боку правоохоронців. Але раніше вони на це ніяк не реагували. Думаю, що і зараз влада зробить усе, щоб ця тема була зам’ята, заговорена, забута. І депутата Трухіна не буде притягнуто до кримінальної відповідальності", – каже Ростислав Кравець.

На його думку, виключення Трухіна з партії та майбутнє виключення із фракції виглядає спробою "Слуги народу" зберегти хоч якусь видимість дотримання законодавства.

"Виключити із партії Трухіна можна було значно раніше. Адже керівництво "слуг" не могло не знати, як все було насправді. Але що вони зробили? Лише жартували з цього приводу у Трускавці. Намагалися зам'яти цю справу. А тепер все вийшло назовні — і доводиться вдавати, що вони "заклопотані". От тільки українці дедалі більше розуміють ціну такої "турботи". І кожен новий рейтинг це демонструє", – наголошує Ростислав Кравець.

Зеленський скидає баласт з падаючого аеростату

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков акцентує: про те, що Трухін винний у резонансній ДТП, як і те, що він знаходиться "під дахом влади", незалежні ЗМІ говорили одразу.

"При цьому поліція, явно на прохання керівництва партії "Слуга народу", всіляко затягувала нескладну справу. Але нескінченно приховувати очевидне неможливо. Тим більше, що Трухін — явно одіозна персона і наслідив рясно, як переляканий ведмідь", — зазначає аналітик.

На його думку, те, що "злив" Трухіна пішов саме зараз, пов’язане із рейтингозалежністю нашого президента.

"Рейтинг Зеленського падає, а йому хочеться оплесків та підтримки суспільства. Тим більше, в умовах, коли Захід з подачі Росії намагається нагнути Україну на виконання неприйнятних "Мінських угод". Ось Зеленський і скидає баласт з падаючого аеростату", — вважає Олександр Кочетков.

Олександр Кочетков

Але це, припускає експерт, навряд чи допоможе. Бо виглядає лише поодиноким покаранням на тлі системних зловживань представників влади, а також явних економічних складнощів, які переживає країна.

"Для зростання суспільної довіри покарання винних має відбуватися не майже через півроку у зв'язку з політичною кон'юнктурою, а за законом. Автоматично та негайно. До речі, якщо швидко і за законом ставитися до всіх "слуг, що недобре засвітилися", то монобільшість у Раді розсмокчеться, як розкритий фурункул", – резюмує аналітик.

Тут можуть стирчати вуха Авакова

Заступник директора Українського інституту політики, політичний експерт Кирило Молчанов упевнений, що справа Трухіна – це конкретний "заліт" правлячої партії.

"Очевидно, що відео спочатку було притримано опонентами Трухіна та голови Офісу президента Андрія Єрмака. Не виключаю, що тут можуть стирчати вуха Авакова. Хоч на момент цієї ДТП він уже не був міністром, але в нього залишилося багато своїх людей у структурі МВС. Ймовірно Аваков, який сьогодні ще й виступив із постом на захист поліцейського Сергія Петрика, який опублікував запис, міг сприяти, щоб відео притримали, а в момент, коли в "Слузі народу" назріває реальна криза, коли фракція дає 170-180 голосів максимум, коли "монобільшості" і близько немає, — опоненти вирішили завдати по них ще один удар. Єдине, що влада могла зробити — Зеленський, Арахамія — це, напевно, вперше припинити покривати своїх підшефних, і вигнати з партії і фракції", — пояснює Кирило Молчанов.

Кирило Молчанов

При цьому він підкреслює, що Трухін пройшов до парламенту мажоритаркою, а значить зможе залишатися з мандатом навіть після виключення з фракції "слуг". Ну а добровільно складати мандат він навряд чи стане.

"Думаю, Трухін у статусі позафракційного нардепа підголосуватиме за рішення влади. Реальний термін, як показує практика, йому не світить. Справу замнуть через півроку-рік, якщо вона взагалі дійде до суду, – прогнозує Кирило Молчанов. – Політичну кар'єру Трухін, звісно, загубив. Але вийти більш-менш сухим із води у нього є шанс, поки Зеленський має ручні главу МВС та генпрокурора".

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Нагадаємо, раніше експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко у коментарі "Телеграфу" не виключив, що історія зі "зливом" відео з місця ДТП Трухіна пов’язана з атакою влади Зеленського на Ахметова.