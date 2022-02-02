Изгонят, замнут или посадят: что говорят эксперты о будущем Трухина и партии Зеленского

Эксперты-политологи и адвокат оценили специально для "Телеграфа", чем может закончиться скандал с Трухиным

Дело народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, который, судя по появившемуся в сети видео с места резонансной аварии на Бориспольском шоссе, имел к тому ДТП непосредственное отношение, ударит не только по нему. Так или иначе пострадает вся действующая власть, которая пыталась замять это дело. Такое мнение высказали опрошенные "Телеграфом" эксперты.

Дело Трухина: краткое содержание

Напомним, что ДТП, о котором идет речь, произошло еще 23 августа 2021 года.

Сразу появились сообщения о вероятной причастности к нему Трухина. Тот это отрицал. А 1 февраля 2022 года появилось расследование журналистов "Украинской правды" и видео, из которого ясно, что народный избранник действительно был на месте ДТП и даже пытался откупиться.

В итоге "слуг народа" накрыло прозрение. Они оперативно исключили Трухина из партии и хотят выбросить из фракции.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже инициировал проведение внеочередного заседания Верховной Рады после обнародования видео с места ДТП с Трухиным. Планируется заслушать глав МВД, ГБР и генпрокурора Украины о делах против народных депутатов.

Не под запись "Телеграфу" представители фракции "Слуга народа" высказали уверенность, что видео, снятое на месте аварии с Трухиным, появилось с подачи экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Они также подтвердили, что самого нардепа, вероятно, исключат не только из фракции, но и из бюджетного комитета.

"Слуги" только делают вид, что "озабочены"

Адвокат, глава АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец обращает внимание на перепалку между МВД и ГБР, которая показала, что расследовать дело Трухина никто не собирался.

"МВД сообщило, что якобы это подследственность ГБР, а бюро начало рассказывать, что у них не было видео о попытке предоставления взятки, попытке козырять фамилией министра внутренних дел и так далее. Но всё это никоим образом не отменяет вопрос, связанный непосредственно с самим ДТП. Вопрос взятки, коррупции – это одна история. А вопрос ДТП, потерпевших, пьянства за рулем, нанесения тяжелых телесных повреждений – совсем другая. И фактически лишь благодаря "слитому" видео тема ожила", – отмечает Ростислав Кравец.

Ростислав Кравец

По его словам, исходя из того, что медиа называют Трухина кошельком Офиса президента, пишут о его близости к Коломойскому, этот скандал окончится исключительно наличием новых мемов в украинском сообществе. В стиле "давай я тихонько в лес отойду".

"Я не ожидаю, что это дело будет как-то объективно расследоваться. Несмотря на то, что Офис генпрокурора заявил об открытии производства за попытку дачи взятки правоохранителям (ч.1 ст. 369 УК Украины). Общество постоянно поднимало тему расследования этого резонансного ДТП, отсутствия каких-либо соответствующих действий со стороны правоохранителей. Но ранее они на это никак не реагировали. Думаю, что и сейчас власти сделают всё, чтобы эта тема была замята, заговорена, забыта. И депутат Трухин не будет привлечен к уголовной ответственности", – говорит Ростислав Кравец.

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По его мнению, исключение Трухина из партии и грядущее исключение из фракции выглядит попыткой "Слуги народа" сохранить хоть какую-то видимость соблюдения законодательства.

"Исключить из партии Трухина можно было значительно раньше. Ведь руководство "слуг" не могло не знать, как всё было на самом деле. Но что они сделали? Лишь шутили по этому поводу в Трускавце. Пытались замять это дело. А теперь всё вышло наружу – и приходится делать вид, что они "озабочены". Вот только украинцы всё больше понимают цену такой "озабоченности". И каждый новый рейтинг это демонстрирует", – подчеркивает Ростислав Кравец.

Зеленский сбрасывает балласт с падающего аэростата

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков акцентирует: о том, что Трухин виновен в резонансном ДТП, как и то, что он находится "под крышей власти", независимые СМИ говорили сразу же.

"При этом полиция, явно по просьбе руководства партии "Слуга народа", всячески затягивала несложное дело. Но до бесконечности утаивать очевидное невозможно. Тем более, что Трухин – явно одиозная персона и наследил обильно, как перепуганный медведь", – отмечает аналитик.

По его мнению, то, что "слив" Трухина пошел именно сейчас, связано с рейтингозависимостью нашего президента.

"Рейтинг Зеленского падает, а ему хочется аплодисментов и поддержки общества. Тем более, в условиях, когда Запад с подачи России пытается нагнуть Украину на выполнение неприемлемых "Минских соглашений". Вот Зеленский и сбрасывает балласт с падающего аэростата", – считает Александр Кочетков.

Александр Кочетков

Но это, предполагает эксперт, вряд ли поможет. Так как выглядит лишь единичным наказанием на фоне системных злоупотреблений представителей власти, а также явных экономических сложностей, которые переживает страна.

"Для роста общественного доверия наказание виновных должно происходить не через почти полгода в связи с политической конъюнктурой, а по закону. Автоматически и немедленно. Кстати, если быстро и по закону относиться ко всем нехорошо засветившимся "слугам", то монобольшинство в Раде рассосется, как вскрытый фурункул", – резюмирует аналитик.

Тут могут торчать уши Авакова

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов уверен, что дело Трухина – это конкретный "залет" правящей партии.

"Очевидно, что видео изначально было придержано оппонентами Трухина и главы Офиса президента Андрея Ермака. Не исключаю, что тут могут торчать уши Авакова. Хоть на момент этого ДТП он уже не был министром, но у него осталось множество своих людей в структуре МВД. И вероятно Аваков, который сегодня еще и выступил с постом в защиту полицейского Сергея Петрика, опубликовавшего запись, мог поспособствовать, чтобы видео придержали. А в момент, когда у "Слуги народа" назревает реальный кризис, когда фракция дает 170-180 голосов максимум, когда монобольшинства и в помине нет, – оппоненты решили нанести по ним еще один удар. Единственное, что власть могла сделать – Зеленский, Арахамия – это, наверное, впервые прекратить покрывать своих подшефных, и выгнать из партии и фракции", – поясняет Кирилл Молчанов.

Кирилл Молчанов

При этом, он подчеркивает, что Трухин прошел в парламент по мажоритарке, а значит сможет оставаться с мандатом даже после исключения из фракции "слуг". Ну, а добровольно слагать мандат он вряд ли станет.

"Думаю, Трухин в статусе внефракционного нардепа будет подголосовывать за решения власти. Реальный же срок, как показывает практика, ему не светит. Дело замнут через полгода-год, если оно вообще дойдет до суда, – прогнозирует Кирилл Молчанов. – Политическую карьеру Трухин, конечно, угробил. Но выйти более-менее сухим из воды у него есть шанс, пока у Зеленского имеются ручные глава МВД и генпрокурор".

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Напомним, ранее эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко в комментарии "Телеграфу" не исключил, что история со" сливом" видео с места ДТП Трухина связана с атакой власти Зеленского на Ахметова.