На предприятия Ахметова нагрянули СБУ и прокуратура: подробности

Обыски проводятся в Кривом Роге

Представители Службы безопасности Украины и специалисты прокуратуры привлечены к проведению обысков на территориях горно-обогатительных предприятий группы "Метинвест", принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову. Согласно предварительным данным, обыски проводятся по факту определенных налоговых нарушений, которые сама компания полностью отрицает.

Указанная информация появилась на официальной странице "Метинвеста" в соцсети.

В тексте публикации говорится о том, что "Метинвест" отмечает беспрецедентное и необоснованное давление на свои бизнес-группы со стороны правоохранительных органов и называет действия силовых структур, в частности СБУ, БЭБ и прокуратуры, неправомерными. Также отмечается, что во время обысков представителями компании был замечен ряд нарушений, оказывается мощное давление на работников предприятия. Кроме этого, силовики начали изъятие компьютерной техники, не имея правовых оснований.

Сейчас работа на территории предприятий частично парализована.

Согласно сообщению "Метинвеста", компания долгое время занимается хозяйственной деятельностью на базе законности и правопорядка, а также систематически и "прозрачно" сотрудничает со всеми контролирующими органами.

Компания призвала представителей правоохранительных органов воздерживаться от дальнейших незаконных действий и все же прекратить оказывать давление на предприятия из-за якобы "неправильно рассчитанных налоговых вычетов".

Стоит отметить, что главным акционером "Метинвеста" является группа СКМ Рината Ахметова, владеющая 71,24% компании. Еще 23,76% принадлежат "Смарт-холдинга" Вадима Новинского.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за последний год состояние Рината Ахметова увеличилось на еще 55% и теперь составляет примерно 25% от всего украинского бюджета.