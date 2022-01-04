Ахметов за год серьезно разбогател: его состояние в 2,5 раза больше бюджета Украины

По данным Bloomberg, Ахметов является самым богатым человеком Украины

Украинский олигарх Ринат Ахметов за 2021 год обогатился на 55%, что в денежном эквиваленте равняется 4,14 млрд долларов. Если сравнивать состояние олигарха с бюджетом Украины, то оно равняется 2,5 бюджетам на 2022 год.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Так, в начале января этого года Ринат Ахметов занял 190 место в рейтинге из 500 самых богатых людей планеты. Его состояние сейчас оценивается в 11,7 млрд долларов (в гривнах это равно примерно 3,182 трлн). Ахметов является единственным представителем Украины в этом списке.

В профайле украинского олигарха указано, что он самый богатый человек в Украине, владеет крупнейшим промышленным конгломератом (Систем Кэпитал Менеджмент), энергетической компанией (ДТЭК) и контролирует 71,2% акций крупнейшего производителя стали (Метинвест).

Если сравнить нынешнее состояние Рината Ахметова с бюджетом Украины на 2022 год, то оказывается, что доходы олигарха больше почти в 2,5 раза.

В то время как доходы в бюджет Украины за 2022 год запланированы на уровне 1,311 трлн гривен, состояние олигарха уже сейчас составляет 3,182 трлн гривен.

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А если учесть еще и тот факт, что расходы нашей страны в 2022 году будут еще больше — 1,521 трлн гривен, а дефицит бюджета должен составить 188,798 млрд гривен, то не трудно понять, что Ринат Ахметов существенно богаче всей нашей страны.

Стоит отметить, что Ахметов имеет большое влияние в Украине и в ежегодном рейтинге "Телеграфа" занял второе место. При этом в последнее время существенно обострилось противостояние олигарха с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ахметов поддержал Разумкова и попытался раздробить "Слуг народа", что привело к открытой войне с Зеленским, победителей в которой априори не может быть двое.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне возможного энергетического кризиса бизнес-империя Ахметова растет, а контроль над большинством ТЭС лишь увеличивает его важность для жизни государства.