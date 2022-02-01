На підприємства Ахметова нагрянули СБУ та прокуратура: подробиці

Обшуки проводяться у Кривому Розі

Представники Служби безпеки України та фахівці прокуратури залучені до проведення обшуків на територіях гірничо-збагачувальних підприємств групи "Метінвест", яка належить українському олігарху Рінату Ахметову. Згідно з попередніми даними, обшуки проводять за фактом певних податкових порушень, які сама компанія повністю заперечує.

Вказана інформація з'явилася на офіційній сторінці "Метінвесту" у соцмережі.

У тексті публікації йдеться про те, що "Метінвест" наголошує на безпрецедентному та необґрунтованому тиску на свої бізнес-групи з боку правоохоронних органів та називає дії силових структур, зокрема СБУ, БЕБ та прокуратури, неправомірними. Також зазначається, що під час обшуків представниками компанії було помічено низку порушень, відбувається потужний тиск на працівників підприємства. Окрім цього, силовики розпочали вилучення комп'ютерної техніки, не маючи на те правових підстав.

Наразі роботу на території підприємств частково паралізовано.

Згідно з повідомленням "Метінвесту", компанія тривалий час займається господарською діяльністю на базі законності та правопорядку, а також систематично та "прозоро" співпрацює з усіма контролюючими органами.

Компанія закликала представників правоохоронних органів утримуватися від подальших незаконних дій та все ж припинити чинити тиск на підприємства через нібито "неправильно розраховані податкові відрахування".

Варто відзначити, що головним акціонером "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова, яка володіє 71,24% компанії. Ще 23,76% належать "Смарт-холдингу" Вадима Новинського.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за останній рік статки Ріната Ахметова збільшилися на ще 55% і тепер складають приблизно 25% від усього українського бюджету.