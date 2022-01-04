Ахметов за рік серйозно розбагатів: його статки у 2,5 раза більші за бюджет України

За даними Bloomberg, Ахметов є найбагатшою людиною України

Український олігарх Рінат Ахметов за 2021 рік збагатів на 55%, що у грошовому еквіваленті дорівнює 4,14 млрд доларів. Якщо порівнювати статки олігарха з бюджетом України, то вони дорівнюють 2,5 бюджетам на 2022 рік.

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Так, на початку січня цього року Рінат Ахметов посів 190 місце у рейтингу з 500 найбагатших людей планети. Його статки наразі оцінюють у 11,7 млрд доларів (у гривнях це дорівнює приблизно 3,182 трлн). Ахметов є єдиним представником України у цьому списку.

У профайлі українського олігарха вказано, що він є найбагатшою людиною в Україні, володіє найбільшим промисловим конгломератом (Систем Кепітал Менеджмент), енергетичною компанією (ДТЕК) та контролює 71,2% акцій найбільшого виробника сталі (Метінвест).

Якщо порівняти теперішні статки Ріната Ахметова з бюджетом України на 2022 рік, то виявляється, що доходи олігарха більші майже у 2,5 раза.

У той час, як доходи у бюджет України за 2022 рік заплановані на рівні 1,311 трлн гривень, статки олігарха вже зараз становлять 3,182 трлн гривень.

А якщо врахувати ще й той факт, що витрати нашої країни у 2022 році будуть ще більшими — 1,521 трлн гривень, а дефіцит бюджету має скласти 188,798 млрд гривень, то не важко зрозуміти, що Рінат Ахметов суттєво багатший за всю нашу країну.

Варто зазначити, що Ахметов має значний вплив в Україні й в щорічному рейтингу "Телеграфу" посів друге місце. При цьому останнім часом суттєво загострилося протистояння олігарха з президентом України Володимиром Зеленським. До того ж Ахметов підтримав Разумкова та спробував роздробити "Слуг народу", що призвело до відкритої війни з Зеленським, переможців у якій апріорі не може бути двоє.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фоні можливої енергетичної кризи бізнес-імперія Ахметова зростає, а контроль над більшістю ТЕС лише збільшує його важливість для життя держави.