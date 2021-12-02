Держбюджет-2022: з кишень українців витягнуть десятки мільярдів гривень

Держбюджет-2022 збільшили: найбільше отримають «УЗ», Дорожній фонд та аеропорти, а заплатять – покупці

Сьогодні Верховна Рада України у другому читанні остаточно ухвалила Державний бюджет України на 2022 рік. Телеграф виділив основні моменти головного фінансового документа країни.

Скільки отримаємо і на що витратить

До другого читання Кабінет міністрів збільшив доходи держскарбниці на 54,7 млрд грн — до 1,311 трлн грн і збільшив витрати на 55,5 млрд грн — до 1,521 трлн грн. Тим самим новий проект, на думку Бюджетного комітету Верховної Ради, перевищив ліміт дефіциту бюджету, склавши 3,5% ВВП замість рекомендованих 3%, проте нардепи ухвалили новий варіант.

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Щодо того, як саме планується витратити додаткові 55,5 млрд грн, то найбільше виділять на:

оновлення парку пасажирських вагонів та модернізацію пасажирської інфраструктури «Укрзалізниці» — 4,3 млрд грн;

Дорожній фонд — 4,168 млрд грн ;

; розвиток аеропортової інфраструктури — 3,4 млрд грн ;

; заходи щодо соціальної підтримки регіонів, в яких оголошено протиепідеміологічні заходи у зв’язку з коронавірусом – 3 млрд грн ;

; зростання заробітної плати медиків — 2,05 млрд грн.

По 1 мільярду гривень отримають АТ «Українські національні авіалінії», вітчизняний кінематограф, вітчизняна меліоративна система, машзаводи за програмою лізингових та кредитних договорів на компенсацію відсотків та державна програма «Питна вода України 2022-2026».

Доходи та витрати бюджету забезпечать пересічні українці

Забезпечити зростання доходів на 54,7 млрд грн в основному за рахунок:

рентних платежів за видобуток нафти, газу та газового конденсату – 24,4 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 21,1 млрд. грн.;

ПДВ на вироблені в Україні товари та послуги – 13,3 млрд. грн.;

ПДВ на імпорт товарів – 6,5 млрд. грн.

Оскільки рентні платежі та ПДВ включаються у вартість товарів, що продаються, можна сказати, що за зростання доходів бюджету в основному заплатять пересічні українці.

Загалом у порівнянні з початковим варіантом Держбюджет-2022 виріс за цифрами, проте соціальні стандарти для українців наступного року будуть зовсім невеликими – мінімальна зарплата зросте на 200 гривень, а пенсія на 159 гривень.