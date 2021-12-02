Затягуємо пояси: наскільки зростуть доходи українців у 2022 році

Наступного року на українців очікує зовсім невелике зростання зарплат і пенсій. Руками розводять навіть народні депутати

Рік, що минає, став для багатьох українців дуже приємним у фінансовому сенсі – мінімальна заробітна плата зросла з 5000 гривень на 1 січня до 6500 гривень з 1 грудня 2021 року, тобто на 30%. Мінімальна пенсія за віком при цьому виросла значно слабкіше, всього на 165 гривень – з 1769 до 1934 грн.

При цьому запропонований Кабміном проект державного бюджету на 2022 рік виглядає куди «скромнішим» у сенсі зростання соціальних стандартів для українців.

Пенсії та зарплата у 2022 році майже не зростуть

Так, мінімальну заробітну плату уряд хоче збільшити наступного року лише на 200 гривень – до 6700 грн, та й то з 1 жовтня. Тобто, більшу частину наступного року українці отримуватимуть таку ж мінімальну зарплату, що й в останній місяць року. Таким чином наступного року мінімальна пенсія зросте всього на 200 гривень, при тому що 2021-го зростання склало 1500 грн.

Українським пенсіонерам у цьому сенсі пощастить більше – мінімальну пенсію у 2022 році планується збільшити на 159 гривень до 2093 грн з 1 грудня 2022 року. Таким чином, зростання соцстандартів для них буде всього на 6 гривень менше, ніж у поточному році.

На думку нардепів уваги не звернули

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету зазначив у своєму висновку проекту Держбюджету-2022, що не було враховано висновків щодо можливого подальшого підвищення у 2022 році державних соціальних стандартів. Проте далі констатації цього факту парламентарі не пішли.

У грудні українські пенсіонери отримали підвищену пенсію, яка цього року зросла востаннє. Так, її мінімальний розмір зріс на 80 гривень до 1934 гривень, а пенсіонери віком від 65 років та стажем роботи у 35 років для чоловіків та 30 років для жінок отримують мінімальну пенсійну виплату у 2600 гривень.