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Затягиваем пояса: насколько вырастут доходы украинцев в 2022 году

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Никита Синицин Никита Синицин
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Рост соцстандартов для украинцев в 2022 году урежут Новость обновлена 02 декабря 2021, 15:22
Рост соцстандартов для украинцев в 2022 году урежут

В будущем году украинцев ожидает совсем небольшой рост зарплат и пенсий. Руками разводят даже народные депутаты

Уходящий год стал для многих украинцев весьма приятным в финансовом смысле – минимальная заработная плата выросла с 5000 гривен на 1 января до 6500 гривен с 1 декабря 2021 года, то есть на 30%. Минимальная пенсия по возрасту при этом выросла куда слабее, всего на 165 гривен – с 1769 до 1934 грн.

При этом предложенный Кабмином проект государственного бюджета на 2022 год смотрится куда «скромнее» в смысле роста социальных стандартов для украинцев.

Пенсии и зарплата в 2022 году почти не вырастут

Так, минимальную заработную плату правительство хочет увеличить в будущем году всего на 200 гривен – до 6700 грн, да и то с 1 октября. То есть, большую часть будущего года украинцы будут получать такую же минимальную зарплату, что и в последний месяц уходящего года. Таким образом в будущем году минимальная пенсия вырастет всего на 200 гривен, при том что в 2021-м рост составил 1500 грн.

Украинским пенсионерам в этом смысле повезет больше – минимальную пенсию в 2022 году планируется увеличить на 159 гривен, до 2093 грн с 1 декабря 2022 года. Таким образом рост соцстандартов для них будет всего на 6 гривен меньше, чем в текущем году.

К мнению нардепов не прислушались

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета отметил в своем заключении проекта Госбюджета-2022, что не были учтены выводы относительно возможного дальнейшего повышения в 2022 году государственных социальных стандартов. Однако дальше констатации этого факта парламентарии не пошли.

В декабре украинские пенсионеры получили повышенную пенсию, которая выросла в этом году в последний раз. Так, ее минимальный размер вырос на 80 гривен до 1934 гривен, а пенсионеры в возрасте старше 65 лет и стажем работы в 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин получают минимальную пенсионную выплату в 2600 гривен.

Теги:
#ВРУ #Госбюджет #Кабмин #Соцстандарты
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