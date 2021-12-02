Госбюджет-2022: из карманов украинцев вынут десятки миллиардов гривен

Госбюджет-2022 увеличили: больше всех получат «УЗ», Дорожный фонд и аэропорты, а заплатят – покупатели

Сегодня Верховная Рада Украина во втором чтении окончательно приняла Государственный бюджет Украины на 2022 год. "Телеграф" выделил основные моменты главного финансового документа страны.

Сколько получим и на что потратят

Ко второму чтению Кабинет министров увеличил доходы госказны на 54,7 млрд грн — до 1,311 трлн грн и увеличил расходы на 55,5 млрд грн — до 1,521 трлн грн. Тем самым новый проект, по мнению Бюджетного комитета Верховной Рады, превысил лимит дефицита бюджета, составив 3,5% ВВП вместо рекомендованных 3%, однако нардепы приняли новый вариант.

Читайте также: Категория Экономика и Финансы Сколько Украина уже потратила на борьбу с "короной": цифра шокирует Больше всего миллиардов из бюджета ушло на медпомощь пациентам и вакцины против ковида

Что касается того, как именно планируется израсходовать дополнительные 55,5 млрд грн, то больше всего выделят на:

обновление парка пассажирских вагонов и модернизацию пассажирской инфраструктуры «Укрзализныци» — 4,3 млрд грн;

Дорожный фонд – 4,168 млрд грн ;

; развитие аэропортовой инфраструктуры – 3,4 млрд грн ;

; мероприятия по социальной поддержке регионов, в которых объявлены противоэпидемиологические меры в связи с коронавирусом – 3 млрд грн ;

; рост заработной платы медиков – 2,05 млрд грн.

По 1 миллиарду гривен получат АО «Украинские национальные авиалинии», отечественный кинематограф, отечественная мелиоративная система, машзаводы по программе лизинговых и кредитных договоров на компенсацию процентов и государственная программа «Питьевая вода Украины 2022-2026».

Доходы и расходы бюджета обеспечат рядовые украинцы

Обеспечить же рост доходов на 54,7 млрд грн в основном за счет:

рентных платежей за добычу нефти, газа и газового конденсата – 24,4 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – 21,1 млрд грн;

НДС на произведенные в Украине товары и услуги – 13,3 млрд грн;

НДС на импорт товаров – 6,5 млрд грн.

Поскольку рентные платежи и НДС включаются в стоимость продаваемых товаров, можно сказать, что за рост доходов бюджета в основном заплатят рядовые украинцы.

В целом в сравнении с начальным вариантом, Госбюджет-2022 вырос по цифрам, однако социальные стандарты для украинцев в будущем году будут совсем небольшими – минимальная зарплата вырастет на 200 гривен, а пенсия на 159 гривен.