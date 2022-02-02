Даже не за ДТП: против Александра Трухина возбуждено уголовное дело

Нардеп предлагал отблагодарить полицейского, если тот отпустит его в лес.

После публикации видео резонансного ДТП с Александром Трухиным на нардепа открыли уголовное производство, однако не из-за аварии, а из-за попытки дать взятку сотруднику правоохранительных органов.

Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, она дала поручение зарегистрировать уголовное производство сразу после того, как увидела видео. И речь, по ее словам, не только об участии в ДТП.

"Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ", — написала генпрокурор в среду, 2 февраля.

Позже в Офисе генерального прокурора, как передает УНН, уточнили, что дело против Александра Трухина открыто из-за попытки дать взятку правоохранителю.

"Генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 369 УК Украины", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Добавим, что санкции статьи предусматривают ответственность в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов или ограничением свободы от 2 до 4 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, что партия "Слуга народа", к которой принадлежал народный депутат, в среду, 2 февраля, приняла решение об исключении Александра Трухина из своих рядов.

Ранее "Телеграф" писал, что "Слуги народа" через Трухина и Порошенко зовут "на ковер" правоохранителей.