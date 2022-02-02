Навіть не за ДТП: на Олександра Трухіна завели кримінальну справу

Нардеп пропонував віддячити правоохоронцю, якщо той відпустить його у ліс.

Після публікації відео резонансної ДТП з Олександром Трухіним на нардепа відкрили кримінальне провадження, однак не через аварію, а через спробу дати хабар співробітнику правоохоронних органів.

Як повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на власній сторінці у Facebook, вона дала доручення зареєструвати кримінальне провадження одразу після того, як побачила відео. І мова, за її словами, не тільки про участь у ДТП.

"Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", — написала генпрокурор у середу, 2 лютого.

Пізніше в Офісі генерального прокурора, як передає УНН, уточнили, що справа проти Олександра Трухіна відкрита через спробу дати хабар правоохоронцю.

"Генеральний прокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 369 КК України", — повідомили в Офісі генпрокурора.

Додамо, що санкції статті передбачають відповідальність у вигляді штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той же строк.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу", до якої належав народний депутат, у середу, 2 лютого, прийняла рішення про виключення Олександра Трухіна зі своїх лав.

Раніше "Телеграф" писав, що "Слуги народу" через Трухіна та Порошенка звуть "на килим" правоохоронців.