Рус

Навіть не за ДТП: на Олександра Трухіна завели кримінальну справу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
46
Олександр Трухін потрапив у ДТП 23 серпня та намагався приховати цей факт Новина оновлена 02 лютого 2022, 12:25
Олександр Трухін потрапив у ДТП 23 серпня та намагався приховати цей факт

Нардеп пропонував віддячити правоохоронцю, якщо той відпустить його у ліс.

Після публікації відео резонансної ДТП з Олександром Трухіним на нардепа відкрили кримінальне провадження, однак не через аварію, а через спробу дати хабар співробітнику правоохоронних органів.

Як повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на власній сторінці у Facebook, вона дала доручення зареєструвати кримінальне провадження одразу після того, як побачила відео. І мова, за її словами, не тільки про участь у ДТП.

"Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", — написала генпрокурор у середу, 2 лютого.

Пізніше в Офісі генерального прокурора, як передає УНН, уточнили, що справа проти Олександра Трухіна відкрита через спробу дати хабар правоохоронцю.

"Генеральний прокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 369 КК України", — повідомили в Офісі генпрокурора.

Додамо, що санкції статті передбачають відповідальність у вигляді штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той же строк.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу", до якої належав народний депутат, у середу, 2 лютого, прийняла рішення про виключення Олександра Трухіна зі своїх лав.

Раніше "Телеграф" писав, що "Слуги народу" через Трухіна та Порошенка звуть "на килим" правоохоронців.

Теги:
#ДТП #Хабар #Відео #Кримінальна справа #Олександр Трухін
Нардеп Олександр Трухін
Політика
"Слугам" заборонили говорити про Трухіна, а самого нардепа позбавлять "мрії"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Нардеп Олександр Трухін
"Слугам" заборонили говорити про Трухіна, а самого нардепа позбавлять "мрії"
Дата публікації
Категорія
Низка стримувальних факторів зупиняє Путіна від вторгнення в Україну
Чи буде війна? План вторгнення в Росії є, але Путін знає про "пекельні" наслідки
Дата публікації
Категорія
У США кажуть, що знають, хто в цій ситуації справжній "лис"
"Лисиця боїться курей": у Байдена їдко пройшлися по Путіну
Дата публікації
Категорія
Зростає смертність від коронавірусу
Кількість госпіталізованих подвоїлася: статистика коронавірусу в Україні на 2 лютого
Дата публікації
Категорія
У мережі з'явились відповіді НАТО та США на пропозиції РФ
Іспанська газета роздобула текст відповіді Заходу на ультиматум Путіна