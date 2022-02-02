Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа":

Не исключено, что произошедшие в один день наезд представителей СБУ, прокуратуры и Бюро экономической безопасности (БЭБ) на горно-обогатительные предприятия группы "Метинвест", принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, и слив информации о ДТП с нардепом-"слугой" Александром Трухиным, которого оперативно турнули из партии, вполне могут быть взаимосвязаны.

Надо понимать, что действительно важно для Зеленского и его Офиса, без отмашки которых, понятно, никаких заходов на предприятиях Ахметова не было бы.

Во-первых, этим нам показывают новый сезон сериала "Слуга народа" под названием "Война с олигархами". И нужна красивая картинка.

Во-вторых, я не исключаю, что украинский олигарх Ринат Ахметов мог быть причастным к сливу информации по Трухину.

То, что опубликовала "Украинская правда". У Рината Леонидовича есть ресурс, чтобы такие "шедевралочки" покупать. Мы понимаем, что такое "искусство" стоит недешево. Но Ахметов мог себе это позволить. Тем самым еще больше обозлив Офис президента.

А тот и так зол. Ведь у ОП не получилось хорошей картинки в серии "Олигарх Порошенко". Она вышла жеванной. А Порошенко вышел из ситуации покруче, чем Зеленский и компания. И это тоже надо учитывать.

Думаю, история с ДТП Трухина связана с атакой власти Зеленского на Ахметова.

Подчеркиваю – это не война, но это о войне.

На самом деле (и это – в-третьих), как мне кажется, задача Зеленского поставить Ахметова в неудобное положение. И, возможно, принудить его к лояльности. Чтобы телеканалы Ахметова опять показывали Зеленского и Ко хорошо, а их оппонентов – плохо. Всё это идет в ключе выборов, не исключено, что досрочных. Как борьба за продолжение власти Зеленского в Украине.

Для Ахметова это, скорее всего, ничем особым не закончится. Если что-то и начнется, суды будут длиться так долго, что срок Зеленского-президента точно истечет. Но кровь Ахметову попить Зеленский может. Остановить, к примеру, ахметовские предприятия на какое-то время, приостановить поставки. С целью принуждения к лояльности его телеканалов.

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