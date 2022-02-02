Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу":

Не виключаю, що наїзд представників СБУ, прокуратури та Бюро економічної безпеки (БЕБ) на гірничо-збагачувальні підприємства групи "Метінвест", що належить українському олігарху Рінату Ахметову, і злив інформації про ДТП з нардепом-"слугою" Олександром Трухіним, якого оперативно турнули з партії, цілком можуть бути взаємопов’язані.

Треба розуміти, що справді важливо для Зеленського та його Офісу, без відмашки яких, зрозуміло, жодних заходів на підприємствах Ахметова не було б.

По-перше, цим нам показують новий сезон серіалу "Слуга народу" під назвою "Війна з олігархами". І потрібна гарна картинка.

По-друге, я не виключаю, що український олігарх Рінат Ахметов міг бути причетним до зливу інформації щодо Трухіна.

Те, що опублікувала "Українська правда". Рінат Леонідович має ресурс, щоб такі "шедевралочки" купувати. Ми розуміємо, що таке "мистецтво" коштує недешево. Але Ахметов міг собі це дозволити. Тим самим ще більше розлютивши Офіс президента.

А той і так злий. Адже у ОП не вийшло гарної картинки у серії "Олігарх Порошенко". Вона вийшла жована. А Порошенко вийшов із ситуації крутіше, ніж Зеленський та компанія. І це також треба враховувати.

Думаю, історія з ДТП Трухіна пов’язана з атакою влади Зеленського на Ахметова.

Наголошую – це не війна, але це про війну.

Насправді (і це – по-третє), на мою думку, завдання Зеленського поставити Ахметова в незручне становище. І, можливо, змусити його до лояльності. Щоб телеканали Ахметова знову показували Зеленського та Ко добре, а їхніх опонентів – погано. Все це йде в ключі до виборів, не виключено, що дострокових. Як боротьба за продовження влади Зеленського в Україні

Для Ахметова це швидше за все нічим особливим не закінчиться. Якщо щось і почнеться, суди триватимуть так довго, що термін Зеленського-президента точно спливе. Але ж кров Ахметову попити Зеленський може. Зупинити, наприклад, ахметівські підприємства на якийсь час, зупинити постачання. З метою примусу до лояльності його телеканалів.

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