В Молдове задержан украинский народный депутат — СМИ

Нардеп был задержан по требованию белорусских властей

В воскресенье, 5 июня, стало известно, что в Молдове по требованию Беларуси был арестован украинский народный депутат Евгений Яковенко.

Как передает Deschide.MD, официальный Минск потребовал ареста и экстрадиции украинского политика якобы по подозрению во взяточничестве и коррупции.

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Издание отмечает, что Яковенко объявили в розыск Интерпола по просьбе властей Беларуси. Украинский нардеп был задержан в Молдове и помещен в следственный изолятор.

При этом глава Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю отметил, что власти Беларуси обвиняют народного депутата Украины во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на арест и экстрадицию Яковенко.

Справка: Евгений Яковенко прошел в Верховную Раду в 2019 году в составе партии "Батькивщина" (глава — Юлия Тимошенко). Он победил в выборах по округу №52 в Донецкой области, после чего его оппоненты от "ОПЗЖ" заявили о подкупе и фальсификации. Войдя в украинский парламент, Яковенко принял решение остаться беспартийным. К слову, за 2019 год нардеп задекларировал наличные деньги на 56 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Турции полиция арестовала бывшего украинского депутата — его обвиняют в умышленном убийстве.