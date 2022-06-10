Старий друг Кремля: топ-5 фактів та скандалів політолога Погребинського, підозрюваного у держзраді

За політологом спостерігається довгий шлейф від темників часів Кучми до відкритої підтримки жорсткої лінії росії щодо України

У п’ятницю, 10 червня, Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді українському політтехнологу. Хоча його ім’я і не було названо, йдеться про Михайла Погребинського, близького друга екс-лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, також обвинуваченого в держзраді.

"Телеграф" зібрав, що відомо про Михайла Погребинського, його біографію та скандали, пов’язані з його ім’ям.

З фізиків у політтехнологи

Треба сказати, що Михайло Погребинський за освітою фізик-теоретик, який народився 1948 року, і більше 20 років працював у Київському інституті мікроприладів, поки наприкінці 80-х років на хвилі демократизації не став політичним консультантом.

Професійно політикою він зайнявся у 1993 році, заснувавши Київський центр політичних досліджень та конфліктології, крім консалтингу був у владі як депутат Київміськради та член виконкому Київміськвиконкому.

У 90-х роках був радником у одного з прем’єр-міністрів України Валерія Пустовойтенка, а у 2002 році обійняв аналогічну посаду у тодішнього глави Адміністрації президента України – Віктора Медведчука. З того часу політолог став одним із найближчих до нього людей і постійно обстоював інтереси свого патрона, просуваючи проросійські месенджі. Це спричинило спочатку обшук у Погребинського 26 березня, а пізніше і обвинувачення в держзраді.

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Автор темників часів Кучми

Вперше на ниві сумнівного політичного "консалтингу" Михайло Погребинський засвітився у 2004 році як автор "темників" для ЗМІ часів президентства Леоніда Кучми. Як писала тоді "Українська правда", цей процес сам Погребинський курирував через створений ним Центр ефективної політики.

Як вдалося тоді з’ясувати журналістам, розсилка темників відбувалася з електронної пошти і від імені компанії зі словами CEP, що могло розшифровуватися як доменне ім’я cep.org.ua, що належить Centre Effective Politic.

Щоправда, сам Михайло Погребинський усе це тоді спростовував.

Друг Медведчука

Спільна робота початку 2000-х явно зблизила політолога та екс-главу АП, і він розпочав роботу спочатку у виборчому штабі Віктора Януковича, а потім і у громадському русі Віктора Медведчука "Український вибір".

"Мені, як старому другові Віктора Медведчука, цей крок здається відчайдушним і мужнім. Я б не наважився радити йому виконувати таку роль. Якщо йому вдасться зупинити війну внаслідок переговорів, то Віктор Володимирович стане ворогом для всіх", — зізнався Українській службі ВПС Михайло Погребинський у своїй особистій близькій дружбі з Віктором Медвдечуком у 2014 році.

Герой російських ЗМІ

У 2014 році Михайло Погребинський став постійним автором одіозного видання "Лента.ру", просуваючи проросійські месенджі, роздмухуючи істерію про націоналізм в Україні та інше.

Крім того, підтримував "жорстку лінію" з боку Росії щодо України.

Михайло Погребинський радить Росії бути жорсткішим

Україна – маріонетка Заходу: улюблений меседж Погребінського

Крім колонки в "Ленте.ру" Михайло Погребинський виступав найчастішим гостем у пропагандистських російських ЗМІ, намагаючись заздалегідь виправдати агресію кремля проти України. Зокрема, у лютому до нападу Росії політолог в ефірі російського радіо стверджував, що якщо й варто очікувати якоїсь провокації, то не з боку росії і навіть не з боку України, явно натякаючи на Захід.

"Можлива якась провокація, яка 16-го числа змусить москву відповідати. Ну, дуже на це схоже, але я вважаю до кінця, що якщо і буде така провокація, то вона буде організована без участі української влади, яка бояться відповіді російської федерації і для них не так важливо, які будуть наслідки для росії, як те, як все це позначиться на ситуації власне з їхніми улюбленими дупками. Тому мені не здається, що щось подібне станеться», — заявив політтехнолог.

Винні США та українська еліта

Після того, як до нього прийшла СБУ, на початку квітня Михайло Погребинський залишив територію України та продовжив працювати у проросійському інформаційному полі, роздаючи коментарі пропагандистам, у яких, як і раніше, качав тему залежності України від заходу.

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"За словами Погребинського, США мають відмовитися від ідеї позиціонувати Україну як "анти-росію". Більше того, західні партнери Києва мають так скоригувати внутрішню та зовнішню політику України, щоб місцевий істеблішмент також відмовився від "антиросійської" ідентичності, пояснював Погребинський", — цитують слова політолога росЗМІ.

Крім експертів на бік окупантів переходять і політики, зокрема чинний народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Ковальов.