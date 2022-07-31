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Це не люди: на Дніпропетровщині оголосили нагороду за посібників окупантів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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На Дніпропетровщині оголосили нагороду за здачу зрадників Новина оновлена 31 липня 2022, 11:00
На Дніпропетровщині оголосили нагороду за здачу зрадників

Можна допомогти боротися з агресором та отримати від 10 тисяч гривень

У Кривому Розі Дніпропетровської області оголосили нагороду 10-50 тисяч гривень за здачу даних про зрадників, які допомагають росіянам у війні проти України.

Про це на своєму каналі в Telegram заявив криворізький міський голова Олександр Вілкул.

"Є деякі, хто підло працює на окупантів. Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ. Повідомляють розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і живуть поряд із нами. Хоча ні, це не люди. Це гірше за ворогів, це зрадники", — підкреслив Вілкул.

За його словами, 10 тисяч гривень виплатять тому, хто здасть агітатора "руського миру" за наявності підтвердження такої діяльності з його боку.

50 тисяч гривень виплатять у разі надання інформації, за якою буде затримано справжнього шпигуна рф.

Номер телефону, ПІБ, адресу або інші дані, які допоможуть встановити зрадників, потрібно надсилати:

  • за допомогою дзвінка або повідомлення до месенджерів за телефоном 067-563-02-63;
  • поштою [email protected]

Як повідомляв "Телеграф", на шостий місяць війни лють українців через звірства росіян досягла свого піку, зокрема вже йде полювання на тих, хто вбив полонених військових у Оленівці під Донецьком.

Теги:
#Війна #Винагорода #Зрадники