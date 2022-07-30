У полиці кажуть, що вони вже мають попередню інформацію про причетних до страти

Бійці полку "Азов" пообіцяли знайти та помститися всім причетним до масового вбивства військовополонених в окупованій Оленівці (Донецька область).

Як повідомив в.о. командира полку, майор Микита Надточій, його підлеглі розцінюють удар по колонії в Оленівці як акт публічної кари, яку росія скоїла через відчуття власної безкарності.

"Тому ми — "Азов", Україна, як держава, і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, щоб росія запам’ятала це раз і назавжди", — сказав він.

Надточій додав, що вони вже встановлюють імена організаторів та виконавців українських полонених. Крім того, він зазначив, що "Азов" уже має попередню інформацію, проте озвучувати її поки що не буде.

"Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства. Я хочу нагадати путіну, який персонально відповідальний за цей злочин, що в будинку повішеного про мотузок не говорять", — сказав він і додав, що кожен українець мститиметься за кожного загиблого побратима.

Як повідомлялося раніше, окупанти вранці 29 липня обстріляли колонію в Оленівці, в якій утримувалися полонені українські захисники, у тому числі і з Азовсталі. За даними росії, внаслідок теракту загинули 48 полонених українців, ще двоє померли дорогою до лікарні. Поранення отримали 73 особи, проте правдивість цієї інформації підтвердити неможливо.

30 липня ООН підтвердила готовність направити групу експертів, щоб провести розслідування того, що сталося.