В полке говорят, что у них уже есть предварительная информация о причастных к казни

Бойцы полка "Азов" пообещали найти и отомстить всем причастным к массовому убийству военнопленных в оккупированной Еленовке (Донецкая область).

Как сообщил и.о. командира полка, майор Никита Надточий, его подчиненные расценивают удар по колонии в Еленовке, как акт публичной казни, которую россия совершила из-за ощущения собственной безнаказанности.

"Поэтому, мы — "Азов", Украина, как государство, и весь цивилизованный мир больно дадим отпор, чтобы россия запомнила это раз и навсегда", — сказал он.

Надточий добавил, что они уже устанавливают имена организаторов и исполнителей украинских пленных. Кроме того, он указал, что у "Азова" уже есть предварительная информация, однако озвучивать ее пока не будут.

"Сутки они врали об украинской армии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства. Я хочу напомнить путину, который персонально ответственный за это преступление, что в доме повешенного о веревке не говорят", — сказал он и добавил, что каждый украинец будет мстить за каждого погибшего побратима.

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Как сообщалось ранее, оккупанты утром 29 июля обстреляли колонию в Еленовке, в которой содержались пленные украинские защитники, в том числе и с Азовстали. По данным россии, в результате теракта погибли 48 пленных украинцев, еще двое скончались по дороге в больницу. Ранения получили 73 человека, однако правдивость этой информации подтвердить невозможно.

30 июля ООН подтвердила готовность направить группу экспертов, чтобы провести расследование произошедшего.