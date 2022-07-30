Минобороны рф озвучило число пленных, которых они убили в Еленовке

Пострадала большая часть содержащихся на территории объекта пленных

В Министерстве обороны рф обнародовали официальные цифры жертв российского теракта на территории колонии в Еленовке на Донетчине. В результате обстрела оккупантов погибло 50 украинских военнослужащих, содержавшихся в плену. Еще 73 человека получили различные ранения.

Информацию подала пресс-служба ведомства в свежей сводке за субботу, 30 июля. Всего на территории исправительного учреждения, по данным российских чиновников, содержались 193 украинских военнопленных.

Согласно заявлениям представителей страны-агрессора, сразу во время теракта погибло 48 человек. Еще двое пленных, получивших очень серьезные травмы, якобы скончались по дороге в больницу.

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Россияне также заявляют, что остальным 73 военным, которые были тяжело ранены, предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Однако проверить эта информацию, равным счетом как и правдивость списков погибших и пострадавших военнопленных, предоставленных Минобороны рф, не является возможным.

Интересно, что россияне сами признают случившееся кровавой бойней, хотя и пытаются переложить ответственность либо на украинского президента Владимира Зеленского, либо на США. Оккупанты по-прежнему придерживаются версии, что колония была обстреляна ракетами HIMARS, что не соответствует действительности, ведь украинские спецслужбы предоставили доказательства вины именно российской стороны.

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Отметим, что в патронатной службе полка "Азов" "Ангелы "Азова" не могут подтвердить правдивость поданных россиянами списков. Волонтеры подчеркивают, что любую информацию насчет состояния военнопленных, когда подобная становится доступной, они сообщают напрямую родственникам бойцов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом россияне прокололись насчет Еленовки сразу в двух местах. Речь пойдет о съемках видео на месте преступления, а также комментариях российских дипломатов, работающих в посольстве в Лондоне.

Также мы писали о том, какие цели изначально преследовали россияне, по мнению Алексея Арестовича, устроив "резню" в Еленовке.