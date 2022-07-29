Арестович назвал 6 задач страшной провокации россиян в Еленовке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1428
По колонии, где содержались пленные, россияне били "Градами" со своих позиций
В пятницу, 29 июля, российские оккупанты пошли на очередное военное преступление, в упор обстреляв исправительное учреждение в Еленовке Донецкой области, где в плену содержали украинских военных. В Офисе президента считают, что боевики тем самым попытались скрыть свои преступления и дискредитировать Украину.
Советник руководителя ОП Алексей Арестович назвал сразу шесть задач циничной и страшной провокации россиян, которые накрыли колонию в Еленовке артиллерией и убили десятки защитников Украины.
Он отметил, что местные жители в Еленовке уже развенчали пропагандистскую басню о том, что по колонии стреляли якобы из Himars и со стороны позиций ВСУ, ведь люди четко видели, что по исправительному учреждению выпускали "Грады" с российской стороны.
По мнению Арестовича, вражеские войска ставили перед собой сразу несколько целей:
- пытались скрыть доказательства пыток и убийств украинских военных в колонии;
- хотели направить гнев родственников бойцов "Азова", многих из которых удерживали именно в Еленовке, против власти Украины;
- физически уничтожить часть военнопленных;
- дискредитировать всю Украину как общество, расстреливающее своих же пленных,
- дискредитировать РСЗО Himars, а затем потребовать поставить их под контроль на время расследования,
- отвлечь внимание от видео с отрезанием гениталий украинскому воину со стороны российских оккупантов.
"Дол****бы не учли, что есть свидетельства местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить откуда и как велся огонь. Бесспорно, это преступление против человечности придаст решимости американскому руководству признать россию — государством спонсором терроризма, а международное правосудие — решимости наказать виновных", — резюмировал Алексей Арестович.
Напомним, что на жестокое убийство украинских военнопленных, в частности, защитников "Азовстали", которых держали в колонии в Еленовке, отреагировал бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Он отметил, что это было заранее спланированное россиянами преступление и оно точно не останется безнаказанным.
Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным российских СМИ, в Еленовке было убито более 40 украинских военных, еще 75 получили ранения. Позже боевики так называемой "ДНР" заявили, что количество жертв увеличилось до 53 человек.