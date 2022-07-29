Арестович назвал 6 задач страшной провокации россиян в Еленовке

По колонии, где содержались пленные, россияне били "Градами" со своих позиций

В пятницу, 29 июля, российские оккупанты пошли на очередное военное преступление, в упор обстреляв исправительное учреждение в Еленовке Донецкой области, где в плену содержали украинских военных. В Офисе президента считают, что боевики тем самым попытались скрыть свои преступления и дискредитировать Украину.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович назвал сразу шесть задач циничной и страшной провокации россиян, которые накрыли колонию в Еленовке артиллерией и убили десятки защитников Украины.

Он отметил, что местные жители в Еленовке уже развенчали пропагандистскую басню о том, что по колонии стреляли якобы из Himars и со стороны позиций ВСУ, ведь люди четко видели, что по исправительному учреждению выпускали "Грады" с российской стороны.

По мнению Арестовича, вражеские войска ставили перед собой сразу несколько целей:

пытались скрыть доказательства пыток и убийств украинских военных в колонии;

хотели направить гнев родственников бойцов "Азова", многих из которых удерживали именно в Еленовке, против власти Украины;

физически уничтожить часть военнопленных;

дискредитировать всю Украину как общество, расстреливающее своих же пленных,

дискредитировать РСЗО Himars, а затем потребовать поставить их под контроль на время расследования,

отвлечь внимание от видео с отрезанием гениталий украинскому воину со стороны российских оккупантов.

"Дол****бы не учли, что есть свидетельства местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить откуда и как велся огонь. Бесспорно, это преступление против человечности придаст решимости американскому руководству признать россию — государством спонсором терроризма, а международное правосудие — решимости наказать виновных", — резюмировал Алексей Арестович.

Напомним, что на жестокое убийство украинских военнопленных, в частности, защитников "Азовстали", которых держали в колонии в Еленовке, отреагировал бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Он отметил, что это было заранее спланированное россиянами преступление и оно точно не останется безнаказанным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным российских СМИ, в Еленовке было убито более 40 украинских военных, еще 75 получили ранения. Позже боевики так называемой "ДНР" заявили, что количество жертв увеличилось до 53 человек.