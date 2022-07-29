Провокация в Еленовке: у Зеленского объяснили цель россии

Не в состоянии победить украинскую армию, россияне пытаются дискредитировать ВСУ, считает Подоляк

Обстрел колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились пленные украинские военные, в частности, защитники Мариуполя, был спланированной операцией россиян. Целью операции, убившей несколько десятков пленных, было дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Еленовка. Еще одна крайне циничная провокация российских оккупационных войск с начала войны", — написал он в своем телеграм-канале. И подробно по пунктам разложил логику российской провокации.

По словам Подоляка, удар по колонии, нанесенный россиянами, был тщательно спланирован. При этом Украине бить по Еленовке не было смысла, ведь в городе нет оперативных военных целей для украинской армии. Кроме того, советник главы ОП подчеркнул, что украинская армия не бьет наугад, поскольку владеет всеми инструментами для точной идентификации вражеских объектов.

Подозрения у Подоляка вызвали также масштабы и скорость информационной кампании, которую развернули российские пропагандисты. Подобная работа, по его мнению, указывает на спланированный и организованный характер акции. "Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, на который произошло попадание, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная и очень продуманная false flag operation", — написал Подоляк.

Целью атаки на Еленовку он назвал необходимость россиян скрывать все большее количество свидетельств о масштабах совершенных ими военных преступлений и пыток. Таким образом, оккупанты также пытаются сорвать договоренности относительно обменов и дискредитировать Вооруженные силы Украины. Отдельно Подоляк обратил внимание на то, что россияне назвали орудием атаки на Еленовку систему HIMARS, "наводящую ужас на российских оккупантов", и которую они тоже пытаются дискредитировать и любой ценой прекратить поставки этого оружия в Украину. Советник председателя ОП напомнил, что любое уничтожение ВСУ российских целей всегда имеет "автоматическое подтверждение различными фиксирующими инструментами" — это всегда российские склады, логистические пункты, командные центры. Подоляк также напомнил историю Антоновского моста в Херсоне как пример такого подтверждения.

Он также пообещал, что украинская разведка и спецслужбы займутся установлением лиц всех погибших, чтобы сорвать российскую попытку через кровавую провокацию в Еленовке настроить мир против Украины. "В любом случае, имеет место умышленное, циничное, продуманное массовое убийство россиянами украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами", — написал Подоляк. И спрогнозировал, что в свете грядущих тактических поражений россия продолжит свои "людоедские провокации" с широким их освещением.

"Требуем также немедленную и жесткую реакцию ООН и других международных организаций — россию надо исключить из любых международных институций", — подытожил Подоляк.

Как сообщал "Телеграф", артиллерийская атака на колонию в оккупированной Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе бойцы полка "Азов", произошла утром 29 июля. Ее жертвами, по последним данным, стали более 50 человек. Бывший командир "Азова" Андрей Билецкий уже объявил о начале охоты за всеми причастными к этому преступлению. А в Генштабе ВСУ провокацию назвали откровенной ложью, распространенной в рамках информационной войны против Украины.