Провокація в Оленівці: у Зеленського пояснили мету росії

Не будучи в змозі перемогти українську армію, росіяни намагаються дискредитувати ЗСУ, вважає Подоляк

Обстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де перебували полонені українські військові, зокрема оборонці Маріуполя, був спланованою операцію росіян. Метою операції, яка вбила кілька десятків полонених, було дискредитувати Збройні Сили України. На цьому наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Оленівка. Ще одна вкрай цинічна провокація російських окупаційних військ із початку війни", — написав він у своєму телеграм-каналі. І детально по пунктах розклав логіку російської провокації.

За словами Подоляка, удар по колонії, якого завдали росіяни, був ретельно спланованим. При цьому Україні бити по Оленівці не було жодного сенсу, адже у місті немає оперативних військових цілей для української армії. Окрім того, радник голови ОП наголосив, що українська армія не б’є навмання, оскільки володіє всіма інструментами для точної ідентифікації ворожих об’єктів.

Підозри у Подоляка викликали також масштаби та швидкість інформаційної кампанії, яку розгорнули російські пропагандисти. Така робота, на його думку, вказує на спланований та організований характер акції. "Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, в який відбулося влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна та дуже продумана false flag operation", — написав Подоляк.

Метою атаки на Оленівку він назвав необхідність росіян приховувати усе більшу кількість свідчень про масштаби скоєних ними воєнних злочинів та тортур. Таким чином окупанти також намагаються зірвати домовленості щодо обмінів і дискредитувати Збройні сили України. Окремо Подоляк звернув увагу на те, що росіяни назвали знаряддям атаки на Оленівку систему HIMARS, "яка наводить жах на російських окупантів", і яку вони теж намагаються дискредитувати і за всяку ціну припинити поставки цієї зброї в Україну. Натоміть радник голови ОП нагадав, що будь-яке знищення ЗСУ російських цілей завжди має "автоматичне підтвердження різними фіксуючими інструментами" — це завжди російські склади, логістичні пукти, командні центри. Подоляк також нагадав історію Антонівського моста у Херсоні, як приклад такого підтвердження.

Він також пообіцяв, що українська розвідка та спецслужби займуться встановленням осіб усіх загиблих, щоби зірвати російську спробу через криваву провокацію в Оленівці налаштувати світ проти України. "У будь-якому випадку має місце умисне, цинічне, продумане масове вбивство росіянами українських полонених громадян, що буде розслідуватися Офісом Генерального прокурора та міжнародними слідчими групами", — написав Подоляк. І спрогнозував, що у світлі прийдешніх тактичних поразок росія продовжить свої "людожерські провокації" з широким їх висвітленням.

"Вимагаємо також негайної та жорсткої реакції ООН та інших міжнародних організацій — Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інституцій", — підсумував Подоляк.

Як повідомляв "Телеграф", артилерійська атака на колонію в окупованій Оленівці, де утримувались українські полонені, зокрема бійці полку "Азов", сталась вранці 29 липня. Її жертвами, за останніми даними, стали понад 50 осіб. Колишній командир "Азова" Андрій Білецький уже оголосив про початок полювання за всіма причетними до цього злочину. А у Генштабі ЗСУ провокацію назвали відвертою брехнею, поширеною в рамках інформаційної війни проти України.