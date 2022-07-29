Бойовики "днр" заявили про загибель десятків українських полонених, яких вони тримали в Оленівці

Українська сторона жодних коментарів щодо загибелі українців поки не оприлюднила

У тимчасово окупованому селі Оленівка Кальміуського району Донецької області нібито обстріляли колонію, де перебували полонені українські захисники, в тому числі й бійці "Азова". За даними пропагандистів, в результаті обстрілу начебто загинули чотири десятки військовослужбовців, близько 130 — постраждали.

Як пишуть пропагандистські російські видання, відповідну інформацію у п'ятницю, 29 липня, оприлюднив "заступник міністра інформації" так званої "донецької народної республіки" Даніїл Безсонов. За словами колаборанта, українські Збройні Сили вночі нібито завдали удару з західних реактивних систем залпового вогню HIMARS по тюремних бараках. Також він відзначив, що наразі представники Служби порятунку займаються розбором завалів.

Як стверджує воєнкор "Комсомольської правди" Олександр Коц, у бараках колонії, котру нібито обстріляли ЗСУ, утримувалися бійці полку "Азов". Він також відзначив, що відповідний удар, в результаті якого загинули 40 "в'язнів Азовсталі", українці, начебто завдали для того, аби залякати тих, хто вижив, закривши їм рота назавжди.

"Цікаво, що удару по колонії в Оленівці, під час якого загинули за попередніми даними 40 "в'язнів Азовсталі", українці завдали на тлі численних інтерв'ю полонених "азовців", які з'явилися в різних ЗМІ останніми днями. Бойовики "Азова" багато розповідали про свої злочини проти мирного населення, позасудові страти, тортури… А також про те, що до терору проти цивільних причетне найвище керівництво країни. Звичайно, удар Хаймарсом по своїх колишніх захисників — це і спроба закрити рота назавжди, і залякати тих, хто вижив. Ну і я навіть не маю сумніву, що вбивство полонених бойовиків повісять на росію. Чи вже повісили?", — написав Коц.

Варто наголосити, що українська сторона поки жодних коментарів з цього приводу не оприлюднила.

Нагадаємо, що раніше, під час свого інтерв'ю з представниками українським та іноземних ЗМІ дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька заявила, що під час виходу українських військових з багатостраждального маріупольського заводу "Азовсталь", її чоловік написав, що, вочевидь, окупанти відправлять їх до в'язниці в Оленівці, яка розташована на території так званої "днр".

Зазначимо, що наразі достеменно невідомо, чи все ж дісталися "азовці" до цієї колонії, адже після виходу з металургійного комбінату, де вони перебували кілька місяців, зв'язок із військовими обірвався. Водночас у ЗМІ ширилася інформація, що у в'язниці в Оленівці перебуває не менше 2,5 тисяч полонених.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ватажок бойовиків на Донбасі денис пушилін наголосив на потребі піддавати розстрілу військовополонених іноземців, які перебувають у в'язницях так званої "днр".