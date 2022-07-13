Ватажок бойовиків "днр" зробив лякаючу заяву про долю полонених іноземців

Окупанти порушують усі відомі правила ведення війни, попри чинні норми міжнародного права

На непідконтрольній Україні території Донецької області найвищою мірою покарання буде розстріл.

Про це заявив голова так званої "донецької народної республіки", ватажок бойовиків на донбасі денис пушилін, відзначивши, що засуджених до страти у "днр" іноземних найманців будуть розстрілювати у разі виконання вироку, передає пропагандистське видання "риа новости".

"Смертна на території "днр" у разі відхилення апеляцій іноземних найманців передбачатиме розстріл", — заявив він.

Нагадаємо, що раніше ватажок "днр" пушилін виступив із заявою про те, що для помилування іноземних військовослужбовців, які прибули до України, аби воювати проти російських загарбників, після чого потрапили до полону окупантів, немає жодних підстав. За його словами, при прийнятті такого рішення спиратимуться саме на думку суду.

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Варто відзначити, що в рамках норм міжнародного права, багато європейських країн вже тривалий час уникають смертної кари як найвищої міри покарання, проте кілька з них все ж вдаються до цього. До їх списку входить Африка, Єгипет, Сомалі, Лівія, Ефіопія, Північна та Південна Америка, США (штати Айдахо та Юта), Азія, КНДР, Індонезія, Китай, Сирія та інші.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Сполучених Штатах вже відреагували на ймовірне введення на території Донбасі смертної кари для так званих іноземних "злочинців". Зокрема держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що усі вироки так званого суду у "днр" можна вважати фіктивними, що автоматично робить їх незаконними.