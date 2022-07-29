Трагедія в Оленівці: Генштаб ЗСУ зробив заяву

Українська сторона дала чітку відповідь на криваві провокації рф

Збройні сили росії прицільно обстріляли з артилерії виправну установу у селі Оленівка, що на Донеччині, де утримувалися українські полонені, в тому числі й бійці "Азова". Окупанти зробили це виключно заради своїх злочинних цілей, аби в подальшому звинуватити у кривавому вбивстві українських військових.

Відповідну заяву зробив генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю, 29 липня, на своїй сторінці в соцмережі, коментуючи обстріл колонії в Оленівці, де утримувались полонені українці.

"Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені", — йдеться в тексті публікації.

За повідомленням представництва, окупанти своїми злочинними і кривавими діями переслідували виключно свої цілі — звинуватити українську сторону у нібито скоєнні "воєнних злочинів". Крім того, у планах росії було приховати свої тортури над українськими полоненими, які є глобальним порушенням усіх норм чинного міжнародного права та правил ведення війни.

Як заявив командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗСУ, українські військові жодних ударів, ані ракетних, ані артилерійських, по району села Оленівка не завдавали. За його словами, українська сторона неухильно дотримується принципів та норм міжнародного гуманітарного права, тож ніколи не обстрілює цивільні об'єкти, тим більше якщо це стосується місць, де росіяни утримують військовополонених українців.

У Генштабі наголошують, що росія веде інформаційну війну виключно в рамках своєї пропаганди, в подальшому звинувачуючи українські ЗС в обстрілах цивільної інфраструктури та мирного населення.

"Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія — країна-агресор, окупант і терорист", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на трагедію, котра уночі, на 156 день протистояння українців кривавим окупантам з росії, сталася у селі на Донеччині, відреагував екскомандир "Азова" Андрій Білецький. Військовослужбовець наголосив, що за цей кривавий злочин понесе кожен його організатор та кожен виконавець.